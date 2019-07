POPOVIĆ OTKRIO DETALJE ODNOSA SA SEVERINOM NEPOSREDNO PRIJE RASKIDA: ‘Tih posljednjih mjeseci shvatio sam tko je zapravo ona…’

Milan Popović tvrdi da se Severina posljednjih mjeseci prije razvoda promijenila do neprepoznatljivosti

Milan Popović je u intervjuu za Story progovorio o bitki koju vodi saSeverinom Kojić za skrbništvo nad maloljetnim sinom Aleksandrom koja traje punih pet godina. U razgovoru se dotaknuo očinstva, Igora Kojića, Severine kao majke, svog odnosa s njom te se prvi put osvrnuo na njihovu vezu nekoliko mjeseci prije razlaza.

“Kakav odnos? Pa, mi nemamo nikakav odnos. Iskreno, najgore je bilo dok smo još bili zajedno, tih posljednjih mjeseci prije razlaza shvatio sam tko je zapravo Severina. Nisam vjerovao da netko toliko dugo može glumiti i prikazivati se u potpuno drugom profilu ličnosti. U početku mi je to izgledalo kao prolazna faza kod žena, ali kako to njezino stanje nije prolazilo mjesecima, shvatio sam da je od Severine koju sam upoznao ostalo samo ime, a sve ostalo se promijenilo”, otkrio je Popović. Na pitanje novinara osjeća li se da je na bilo koji način u prednosti kad je riječ o borbi za skrbništvo nad sinom jer, kako se navodi u pitanju, Severina smatra da je u ovoj borbi ona žrtva jer Milanovu moć i novac vidi kao prednost, odgovorio je:

“Prvo, nemojmo pretjerivati, moć nikada nisam imao, niti mi treba. Da sam je imao i da sam je mogao upotrijebiti, pa zar ne mislite da bi do sada već odavno Aleksandar živio kod mene, umjesto da ga viđam deset dana u mjesecu, a do sasvim nedavno tek šest dana u mjesecu? Kakva je to prednost? Severina manipulira javnim mišljenjem, daje lažne informacije o tome da su institucije protiv nje, da je žrtva nasilja i zlostavljanja, traži podršku javnosti i nevladinih organizacija koje pomažu pravim žrtvama nasilja, možda zbog toga što joj se može i što se tako bolje osjeća. To su sve laži koje će joj se uskoro obiti o glavu”, zaključio je.