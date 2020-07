PONOVNO OKUPLJANJE KULTNE ČETVORKE: Legendarni pop bend iduće godine objavljuje pet novih pjesama

Švedska glazbena četvorka ABBA nove pjesme trebala je objaviti krajem ove godine, no zbog pandemije koronavirusa morali su odgoditi planove

Švedska grupa Abba objavit će pet, a ne dvije pjesme kako se ranije najavljivalo, a njihovo okupljanje odgođeno je za 2021., prenosi Independent. Kultni četveročlani bend nove je pjesme trebao objaviti krajem ove godine, no planove su bili prisiljeni odgoditi zbog pandemije koronavirusa. Geoff Lloyd, suorganizator podcasta “Reasons to Be Cheerful” novinarima je kazao da je putem Zooma sat vremena razgovarao s Björnom Ulvaeusom koji je trenutačno u karanteni na vlastitom otoku u Stockholmskom arhipelagu.

Pjesme će izaći tijekom 2021. godine

“Rekao mi je da su snimili pet novih pjesama. Trebale su biti objavljene još krajem prošle godine, no zbog tehničkih poteškoća i pandemije koronavirusa stvari su odgođene. Obećao mi je da će izaći tijekom 2021.”, pojasnio je.

“Posljednji studijski album Abba je objavila 1982., a tri neobjavljene pjesme izašle su desetljeće kasnije – 1993. i 1994. Švedska glazbena četvorka, Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad i Agnethe Fältskog međunarodnu su slavu stekli 1974., pobjedom na Natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom “Waterloo” koja je postala veliki hit.

Na vrhuncu slave bend su činila dva bračna para, no oba su braka završila razvodom. “U samo pola minute uspjeli smo sve dogovoriti. Brzo smo se vratili u prošlost. Činilo se kao da se sve dogodilo jučer. Osjećaj je bio pomalo neobičan, a istodobno vrlo poseban”, kazao je Ulvaeus novinarima, najavivši ponovno okupljanje članova benda u svibnju.