PONOVNO NA MALIM EKRANIMA: Vraća se popularna američka serija koja je zaludjela svijet

Nove epizode serije ‘Gossip Girl’ prikazivat će se na streaming servisu HBO Max i pratit će novu generaciju bogatih tinejdžera s Manhattana

Sljedeće godine vraća se omiljena američka teen serija “Gossip Girl”, u prijevodu “Tračerica” koja se emitirala od 2007. do 2012. godine. Zasad je naručeno deset epizoda, a serija će se prikazivati na streaming servisu HBO Max i pratit će novu grupu bogatih tinejdžera s Manhattana, prenosi huffpost. “Osam godina od izvorne stranice, nova generacija tinejdžera iz privatne škole u New Yorku upoznaje se s nadzorom koji provodi Gossip Girl. Prikazat će se koliko su se svijet društvenih medija i New York promijenili u međuvremenu”, rekli su iz HBO-a.

Zasad nije poznato hoće li netko od originalne glumačke postave dobiti ulogu u nastavku. Zvijezde “Tračerice” bili su Blake Lively, Penn Badgley, Chace Crawford, Leighton Meester i Ed Westwick.

Streaming servis HBO Max trebao bi biti dostupan od proljeća 2020. godine.