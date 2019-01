POLUSESTRA NAPISALA DVIJE KNJIGE O MEGHAN MARKLE: ‘Nisam si mogla pomoći, izbrbljala sam sve’

Samantha tvrdi da javnost nije upoznata sa svim detaljima te da ona ne namjerava ništa skrivati

Samantha Markle, polusestra vojvotkinje od Sussexa, odlučila je spojiti sve informacije o Meghan u dvije knjige, piše Marieclaire. Samantha je knjigu najavila još u studenom prošle godine, a sada je javnost obavijestila da planira objaviti dvije knjige jer joj nije sve stalo u jednu. “Nisam si mogla pomoći, ali izbrbljala sam sve”, napisala je na Twitteru.

Prvi dio izlazi u travnju, drugi u lipnju

Prvi dio knjige “In the Shadows of the Duchess” izaći će u travnju, a drugi dva mjeseca kasnije. Samantha je poručila da njezina knjiga sadrži puno fotografija nje i vojvotkinje za koje tvrdi da će dokazati koliko su vremena provele zajedno. “Svidjet će vam se neke fotografije u mojoj knjizi. Također, demantirat će vaše zlobne tračeve da nismo imale zajednički život. Ja sam itekako njezina sestra i ako vam se to ne sviđa, šteta”, napisala je na društvenim mrežama.

Samantha tvrdi da javnost nije upoznata sa svim detaljima te da ona neće ništa skrivati. “Od uspavanki do laži. Sve je to u mojoj knjizi. Ona pokriva sve što se događa ‘iza kulisa’ za što svijet ne zna. Vjerujte mi, ima puno toga”, poručila je.

