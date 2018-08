POGLEDAJTE KAKO JE NA GUZOTRES J.LO REAGIRAO NJEN DEČKO: Njegov izraz lica glavni je hit na Twitteru

On je pomno snimao nastup svoje drage, a kada je ona počela mahnito tresti bujnom stražnjicom…

Jennifer Lopez (49) nastupila je na dodjeli nagrada MTV VMA u Los Angelesu i oduševila izvedbama svojih najvećih hitova poput “Love Don’t Cost a Thing”, “Jenny From The Block” i “Waiting For Tonight”. U seksi kostimima zavodljivo se izvijala i svojim kretnjama zapanjila ne samo publiku, već i svog dečka, bivšeg igrača bejzbola Alexa Rodrigueza (43).

J.LO ZATRESLA POZNATOM GUZOM I PUBLIKU BACILA U TRANS: Vjerujte, i vas će hipnotizirati seksi twerkanje zamamne latine

On je, naime, pomno snimao nastup svoje drage, a kada je ona počela mahnito tresti bujnom stražnjicom, njegov je izraz lica bio neprocjenjiv. Twitterom kruži urnebesan gif koji izolira upravo Alexovu facu i, premda se ne čuje, svi su uvjereni da je iz njegovih usta izlazilo: “Auuuu”.

Njegova reakcija nasmijala je mnoge, koji sad poručuju: “Nađite nekoga tko vas gleda kao što A-Rod gleda J.Lo”.