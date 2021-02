POČINJE NOVA SEZONA ‘TRI, DVA, JEDAN, KUHAJ!’: Večeras pogledajte kako su se kandidati snašli na prvim kulinarskim audicijama

Osmo izdanje RTL-ova omiljenog kulinarskog showa bit će prepuno raznih iznenađenja, vrhunskih delicija, zanimljivih kandidata, dobre zabave i smijeha. U prvoj epizodi emisije žiriju će se predstaviti i poneka poznata lica koja će svojim jelima pokušati osvojiti iskusna nepca

U Studiju 4 u zagrebačkom Jadranfilmu kuha se punom parom! Na audicije na neviđeno pristižu kandidati iz svih dijelova Hrvatske, svih uzrasta i stilova kuhanja. Svi oni došli su po jedno – osvojiti žiri svojim jelima kako bi izborili prolaz dalje u natjecanje. Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček u prvoj će fazi natjecanja kušati jela koja su za njih u 60 minuta pripremili nepoznati im kandidati, a onda će na temelju toga donijeti sud prolazi li pojedini kandidat ili par u iduću fazu. Ako je žiri zadovoljan s jelom podići će zelenu kuhaču, a ako nisu, posegnut će za crvenom.

„Počinjemo s audicijama na neviđeno i ja se svake godine sve više i više nadam da će me nekom telepatijom kandidati čuti da moraju dobro kuhati“, našalio se predsjednik žirija Tomislav Špiček koji je ove godine u neutralnoj poziciji, dok će njegove kolege u žiriju imati svaki svoj tim koji će mentorirati.

„Jako mi je drago da je došlo do osme sezone ovog showa, daleko smo dogurali. Nadam se da će moj tim imati malo više sreće i da će biti borba do samog kraja“, ističe Pažanin, no prije raspodjele u timove i definiranja 10 najboljih parova, kandidati moraju proći audicije.

„Meni bi bilo drago na audicijama vidjeti nekoga tko voli eksperimentirati i kuhati neke totalno lude stvari“, priznaje Klemenčić, kojoj će se želja možda i ispuniti. Ove sezone u emisiju će se vratiti i neka poznata lica iz prijašnjih sezona poput bubnjara Šime, svećenika Anđela Malyja, a stići će i poznata lica s estrade – Ivana Banfić i Dražen Turina Šajeta!

Zabava, smijeh i dobro kuhanje je zagarantirano, stoga ne propustite pogledati prvu epizodu omiljenog kulinarskog showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” večeras u 20.45 sati na RTL-u!