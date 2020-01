POČINJE JEDANAESTA SEZONA SHOWA VEČERA ZA 5 NA SELU: Upoznajte kandidate koji će kuhati u prvom tjednu

Dobro došli u ‘Večeru za 5 na selu!’ Ovaj smo tjedan u Zagrebu i okolici i tražimo najbolju kuharicu ili kuhara i domaćicu ili domaćina – i to u jednoj osobi!

Zahtjevni gosti ocjenjuju ocjenama od jedan do deset, a tko skupi najviše bodova bit će ponosan vlasnik ili vlasnica glavne nagrade od 5000 kuna koju daruje Prima namještaj, a ni ostali sudionici neće ostati praznih ruku jer će biti nagrađeni bonom od 1000 kuna. A tko će u prvom tjednu jedanaeste sezone predstaviti svoj kraj i kulinarsko umijeće – pročitajte u nastavku!

Katica Miklec (56), Markovo Polje

Katica Miklec dolazi iz Markova Polja, gdje je odrasla, a u obiteljskoj kući živi i danas sa svojim suprugom. Radi kao teta u vrtiću, a slobodno vrijeme obožava provoditi u prirodi. Voli duge šetnje prirodom, vožnje biciklom i obrađivati svoj vrt. Osim toga, piše pjesme o ljubavi, prirodi i životu te voli crtati, ali i kuhati. Preferira domaća jela te je vrlo stručna u pečenju kolača i izradi slastica jer imaju obiteljsku slastičarnu. Ova romantična duša za sebe kaže da je vrlo vesela, druželjubiva i iskrena osoba. U show “Večera za 5 na selu” prijavila se kako bi prezentirala hranu svog prigorskog kraja, upoznala nove ljude, stekla nova prijateljstva i zanimljivo iskustvo.

Vlatko Materny (39), Vurnovec

Vlatko Materny dolazi iz Vurnovca pokraj Sesveta, a u show “Večera za 5 na selu” se prijavio zbog ljubavi prema hrani – voli pripremati jela, ali i uživati u dobroj hrani. Smatra se gostoljubivim, susretljivim i druželjubivim domaćinom, a iako živi na kontinentu, preferira mediteransku kuhinju. Kuhati je naučio još kao dijete jer je volio eksperimentirati u kuhinji, a dio je naučio dok je radio kao konobar u ugostiteljskom objektu. Vlatko za sebe kaže da radoholičar – 25 godina se bavi ugostiteljstvom, a kada nije na poslu, onda uvijek nađe nešto za raditi oko kuće. U slobodno vrijeme se bavi uređenjem okućnice i planinarenjem. Ponosan je suprug i otac četverogodišnje Dore te jednogodišnjeg Petra.

Antonija Cavrić (22), Kurilovec

Najmlađa ovotjedna kandidatkinja u kulinarskom showu „Večera za 5 na selu“ Antonija Cavrić ima 22 godine, dolazi iz mjesta Kurilovec i ne voli kad mlade mame kažu kako ne vole kuhati i kako im – i voda zagori! Simpatična konobarica rodom je iz Turopolja, na prvome joj je mjestu obitelj i ta majka dvojice sinova kaže da je blažena među dečkima. Iskreno kaže da se u potpunost pronašla u majčinstvu i smatra se spretnom domaćicom. Voli tradiciju i običaje, kuhati i družiti se pa se veseli što će u emisiju upoznati nove ljude i kušati nova jela. Najčešće kuha domaću kuhinju, preferira turopoljsku, priznaje da ponekad nema mjeru sa začinima, no njezini ukućani jako hvale sve što pripremi.

Iva Valić (57), Gornja Pušća

Umirovljenica Iva Valić već osam godina živi u naselju Gornja Pušća u blizini Zaprešića, a prije toga živjela je u Vinkovcima odakle joj najviše nedostaju njezine unučice. Ta 57-godišnja domaćica slavonskih korijena jako voli životinje i u svom kućanstvu ima patke, kokoši i pure. Za sebe kaže da je jako dobra, strpljiva, osjetljiva na nepravdu te priznaje i da je ponekad tvrdoglava, ali da takva nikad nije prema gostima koji joj dolaze prvi put u kuću. Od kandidata očekuje da se vesele hrani koju će im pripremiti, a ona će se, kaže, maksimalno potruditi da zadovolji njihova nepca i nada se steći nove prijatelje. Od hobija najviše voli vrtlarstvo, kaže da je cvijeće njezina velika ljubav i stalno nešto istražuje, presađuje i donosi nove pelcere. Preferira kontinentalnu kuhinju i smatra da je njezin jelovnik pobjednički jer će pripremati tradicionalnu slavonsku hranu.

Sanja Sporiš (33), Zagreb

Zagrebačko Vrapče nikako ne možemo nazvati selom, ali domaćica Sanja Sporiš to će dočarati svojom večerom. Voditeljica dućana dolazi iz Velike Mlake, a udala se u Vrapče. Otkriva kako ljudi za nju često misle da je zločesta, no čim je upoznaju, uvide koliko je osjećajna, druželjubiva i vesela, što će i pokazati na svojoj večeri. Ipak priznaje da je temperamentna, pogotovo kad joj ne ide sve po planu, ali trudi se to promijeniti i ostati smirena. Slobodno vrijeme najradije provodi sa svojom djevojčicom i suprugom i te trenutke smatra najvrednijima, no obožava i make up i kuhanje te općenito isprobavanje novih stvari jer nikad ne možete znati što se iz toga sve može izroditi. Sebe predstavlja kao ženu, majku i gurmanku, koja najviše voli pripremati meso u svim varijantama. Preferira domaću kuhinju, ali ne boji se probati i nešto novo i drukčije, pa će uvijek rado pripremiti i, primjerice, meksičke delicije. Priznaje kako je ponekad brzopleta, a njezina je najveća vrlina to što uvijek može iz ničega napraviti nešto ukusno.

Koja će ukusna jela prirpemiti ovi kandidati i koje će ocijene dobiti – pratite u novim epizodama kulinarskog showa “Večera za 5 na selu” od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!