POČEO JE JERRY RICKS BLUES FESTIVAL: Na Opatijskoj rivijeri i u Kastvu nastupit će 30 glazbenika iz cijeloga svijeta

Festival, koji je ime dobio u spomen na velikana bluesa Jerryja Ricksa, trajat od 25. srpnja do 4. kolovoza

Jerry Ricks Blues Festival nastao je fuzijom dvaju renomiranih festivala – Kastav blues festivala i B&D, odnosno Opatija riviera blues festivala, koji su posljednjih desetak godina dali veliki obol kulturnoj i turističkoj ponudi našeg kraja, a ime je dobio u spomen i posvetu velikanu bluesa Jerryju Ricksu… Nastupi gotovo 30 izvođača tijekom 11 dana trajanja, dolazak dvostrukog dobitnika prestižne BBC-jeve nagrade za blues gitarista godine i projekcija filma ‘Črni Kastavac’ impresivna je statistika ovogodišnjeg, premijernog izdanja Jerry Ricks Blues Festivala, koja ga već sada svrstava u najveći blues festival u Hrvatskoj.

Različiti glazbeni stilovi

Naime, Kastav blues festival i B&D, odnosno Opatija riviera blues festival spojili su se u jedinstveni festival koji je ime dobio u spomen i posvetu na velikana bluesa Jerryja Ricksa koji je kraće vrijeme živio u Kastvu, gdje je i pokopan. Festival će trajati od 25. srpnja do 4. kolovoza 2019. godine, odvijat će se duž Opatijske rivijere i u Kastvu, a renomirani glazbenici koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država preko Japana, do zemalja okruženja, nastupit će na deset različitih lokacija. Na ovogodišnjem izdanju publika će imati prilike poslušati vrhunske izvođače koji će se predstaviti s različitim glazbenim stilovima koje imaju ishodište u bluesu, a impresivne kulise ponovo će odisati posebnom atmosferom kao i proteklih godina.

Nastup Riccarda Staraja & Midnight blues banda i Damira Halilića Hala u Klani, 25. srpnja, bio je svojevrsno zagrijavanje za početak festivala koji je počeo jučer, 26. srpnja, u Mošćeničkoj Dragi. Čast da otvori festival pripala je američko-hrvatskoj kombinaciji, a na pozornici u draškom portu zasvirali su Adrian Byron Burns & Telefon blues band te Supercover band koji se predstaviti s The Blues Brothers Projectom, koje je pred kraj, nažalost, omela jaka kiša. Talijanski Harlem Blues Band i američko-mađarska kombinacija EB Davis & PMD blues band, nastupit će u Brseču 27. srpnja, dok će Cotton Pickersi iz Srbije i Davide Lipari and the Blue cats s Muddy Waters Projectom koji nam dolaze iz Italije svirati u Mošćenicama 28. srpnja.

Anita Camarella & Davide Facchini Duo iz Italije te band The Highlanders iz Srbije premjerno će nastupiti u Ičićima 29. srpnja, dok će lovransku publiku dan kasnije u festivalsku večer uvesti Atsuko Chisaka & Bluesy iz Japana, nakon kojih nastupa Zoran Majstorović organ trio (HR/USA) te Khalif Wailin Walter Blues Band (USA/IT). Uvijek raspoloženu publiku u Iki, posljednjeg dana u srpnju, zapalit će austrijski band Stratitis blues trio te izvrsni domaći Grapevine Babies. 1. kolovoza blues se svira u Matuljima, a nastupaju The Gamblersi iz Srbije i Edi Morožin Blues Band.

‘Črni Kastavac’

O životu i radu Philadelphia Jerry Ricksa, u čiju čast i festival nosi ime, snimljen je i dokumentarni film “Črni Kastavac” (in memory of Jerry Ricks), autora Igora Modrića, koji će biti prikazan na Ljetnoj pozornici 2. kolovoza kao uvod u izvrsnu koncertnu večer na kojoj će nastupiti Lela & Joe Kaplowitz Blues Band te Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band s Janis Joplin Projectom kojim ćemo obilježiti 50. godina od festivala Woodstock. Posljednja dva dana festivala rezervirana su za veliko koncertno finale premijernog izdanja Jerry Ricks Blues Festivala u kojem će sudjelovati Michael Messer u ulozi posebnog gosta. Tako će 3. kolovoza na kastavskoj pozornici nastupiti Wacky Blues Profesors iz Slovenije, Damir Halilić – Hal te glavna ovogodišnja gošća Ana Popović koja sa svojim bandom dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Posljednjeg dana festivala, 4. kolovoza, Aretha Franklin tribute band iz Italije odati će počast kraljici soula, dok će gosti iz Velike Britanije Patsy Gamble i Keith Thomson Band spustiti zastor na ovogodišnje izdanje Festivala.

Posebnost ovog festivala, osim respektabilnih glazbenih imena i posveta velikanima glazbe (Muddy Waters, Janis Joplin, Aretha Franklin, Festival Woodstock) te duljine trajanja samog programa, su i lokacije na kojima se održavaju koncerti – od malog intimnog prostora na ulazu u stari grad Mošćenice zatim pozornice s predivnim pogledom na Kvarner u Brseču, preko draške, lovranske, ikarske i ičićanske luke gdje se svira ‘s jednom nogom u moru’ do etabliranih koncertnih prostora poput Ljetne pozornice, matuljskog Amfiteatra i Kastva. Kako su istaknuli organizatori, ovo nije samo vrhunski glazbeni festival, već i sjajan turistički proizvod koji može samo rasti, koji ostvaruje noćenja, koji nudi kvalitetnu glazbu, koji uključuje turiste u izvedbe i koji mami posjetitelje da upravo zbog svega navedenog provedu odmor u našem kraju.

Za kraj dodajmo da svi programi počinju u 21 sati, a ulaz je slobodan.