Albina je zauzeta, što se vidi iz aviona čim otvorite njezin profil na Instagramu. Nedavno je progovorila o svom dečku i o tome kako se on nosi s njezinom popularnošću

Mlada Splićanka Albina Grčić (22) sinoć je pomela konkurenciju na Dori i u svibnju će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Nizozemskoj. Za sve frajere koji su bacili oko na ovu plavokosu ljepoticu, imamo lošu vijest.

Albina je zauzeta, što se vidi iz aviona čim otvorite njezin profil na Instagramu, koji vrvi romantičnim fotografijama na kojima pozira sa svojim dečkom Ivanom, inače nogometašem u drugoj HNL-ovoj ligi. Prošle je godine progovorila o njihovu odnosu te otkrila kako se njezin odabranik nosi s medijskom pažnjom koja joj je došla preko noći, ali i pogledima drugih muškaraca.

Poznaju se od malih nogu

“Ne bih rekla da je ljubomoran. Sigurno da mu nije baš ugodno, meni ne bi bilo da je obrnuta situacija, ali to ne utječe na naš odnos, dapače. On mi je najveća podrška i vjeruje u mene otpočetka, ne zamara se komentarima na društvenim mrežama i slično. Sve ovo proživljava skupa sa mnom, a opet mi i daje prostora da slijedim svoje snove, isto kao što ja to radim kada je on u pitanju”, ispričala je pobjednica Dore tada za 24 sata.

TKO JE POBJEDNICA DORE? Prelijepu Splićanku Albinu ste obožavali u ‘Voiceu’, ali njezin glazbeni put započeo je puno prije toga

Obožavatelje je posebno oduševila kada je otkrila da svoga dečka poznaje još od malih nogu. Na Instagramu je tako objavila uspredne fotografije njih dvoje u djetinjstvu i danas, za što je dobila više od 2000 lajkova.

“Da, to smo mi. Lijevo s tri godine, a sada guramo 20-u… Rijetki nađu rijetke. Mi smo se našli još kao mali balavci koji su pratili braću lovajući se po tribinama pomoćnih terena. Putovi su nam se nekako razišli, ali sudbina nas je opet spojila. I kako onda čovik da ne viruje u neke stvari?! Volim te”, napisala je Albina u toj preslatkoj objavi.