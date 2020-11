PLUS-SIZE ZVIJEZDA ŠOKIRANA ZAHTJEVIMA FANOVA: ‘Mole me da im pošaljem svoje prljave gaćice i grudnjake’

Reality zvijezda je ranije ove godine objavila video u kojem je pokazala svoju kolekciju donjeg rublja

Gemma Collins, britanska reality zvijezda i poduzetnica, požalila se da ju obožavatelji više ne traže samo autogram, već i za njeno nošeno donje rublje.

Šokirana zvijezda objasnila je da stalno dobiva zahtjeve na društvenim mrežama da fanovima pošalje nošene gaćice ili grudnjak. Situacija je toliko eskalirala da ih Gemma mora moliti da ju ostave na miru.

“Najčudnija stvar koju me traže je moje donje rublje. To je odvratna i molim vas da mi ne tratite vrijeme jer, dušo, nećeš dobiti moje gaćice. Ljudi šalju poruke u moju online trgovinu ili se jave meni direktno jer žele rublje, nošeno, korišteno donje rublje. Mislim da je to odvratno”, otkrila je za BBC-jev podcast.

Gemma je možda sama nehotice doprinijela problemu kada je ranije ove godine na Instagramu objavila videu u kojem je pokazala svoju kolekciju donjeg rublja, tvrdeći kako će joj poslužiti jednom kada se “vrati u akciju”.