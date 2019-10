PLAVI ODNIJELI POBJEDU U VELIKOM IZAZOVU: Maca za godišnjicu dobila najljepši poklon, nije mogla suspregnuti suze

Maca je za 27. godišnjicu veze dobila poziv od supruga

Kandidate čeka trening koji će im biti sasvim novo i neponovljivo iskustvo – ronjenje na dah. Vitomir Maričić, višestruki svjetski prvak u ronjenu na dah kandidatima će pokazati osnove tog sporta. Mirna, s obzirom da je neplivač, nije sudjelovala u treningu, ali je zato Edo za nju pripremio drugačiji trening. Odlučio je postaviti pred nju novi izazov – da proba ući u plićak i staviti lice pod vodu. Uz Edinu podršku uspjela je odraditi taj mali izazov, na što je trener bio itekako zadovoljan. Ostali kandidati uživali su u treningu s Vitomirom, a posebno se spretna pokazala Julija, koja je priznala da je sve to naučila kao dijete, kad je izranjala kamenje iz mora.

Iznenađenje za godišnjicu

Danijela nije mogla odrađivati treninge jer je i dalje bolesna, pod temperaturom. „Svi me podržavaju, ali ja se osjećam beskorisno. Bojim se da neću ništa kilograma izgubiti jer kilogrami ne idu dolje bez napornih treninga“ kazala je Danijela. Maca i dalje ima problem s nogom, a trenerica Maja joj je pokušala pomoći, ali je zaključila da ipak treba liječničku pomoć te je nazvala doktora. No Maca nije ni slutila da je taj „doktor“ zapravo njezin suprug i da ju je produkcija nagradila pozivom jer je taj dan slavila 27 godina veze sa suprugom. Čim ga je vidjela na zaslonu ekrana, Maca je odmah počela plakati te je priznala da nikad u životu nije vidjela ljepšeg doktora.

Utrka od 1200 metara

Pred kandidatima je veliki izazov u kojem će morati – trčati! Utrka je duga 1200 metara, a pobjednik će biti poznat kada zadnji član tima prijeđe ciljnu liniju. Nagrada je dva kilograma prednosti na vaganju. Julija nije bila presretna s tim zadatkom, uvjerena daga neće moći odraditi do kraja, pa ju je Edo pokušao motivirati, a Julija je nakon njegovih riječi plakala i priznala da nije u životu imala nikad takvu podršku. Kad je počeo izazov, Julija je krenula što je brže mogla pa joj je ostatak crvenog tima govorio da uspori jer se ionako računa rezultat posljednjeg člana, a to je kod njih bio Ivan. Plavi su u tome vidjeli svoju priliku za pobjedu. U jednom trenutku plavi su prestigli crvene, što je kod trenerice Maje izazvalo najveće oduševljenje. Do kraja izazova plavi su stekli veliku prednost i ostvarili prvu pobjedu u Velikom izazovu u sezoni.

Sara i Nea plakale od bolova

Prije vaganja kandidati odrađuju trening, a crvenom timu se priključila i Danijela. Iako su plavi stekli dva kilograma prednosti, crveni imaju dva kilograma prednosti koja su osvojili još u prvom tjednu, a koja mogu iskoristiti na bilo kojem vaganju. Trening je za sve kandidate bio dosta težak, a Sara i Nea plakale su od bolova. U drugom timu najviše je negodovala Mirna, koja se nikako ne slaže s Edom. Iako je trener pokušao riješiti nelagodnu situaciju, nije mu to pošlo za rukom. Marino je čak na treningu povraćao od napora, a Mirna je na kraju treninga plakala. „Moja obitelj najveći je razlog zašto ovo radim. Želim biti tu za nećaka, želim dočekati drugog nećaka. Želim ih gledati kako odrastaju. Nemam namjeru umrijeti prije vremena jer sam većinu svog života bila idiot“, kazala je Mirna.

