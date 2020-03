PJEVAČICA SE RADI POTRESA ODSELILA IZ ZAGREBA: ‘Prizor i osjećaj je bio strašan, vrištala sam kao nikad u životu’

View this post on Instagram

Back to basics. . ’Kako izgleda vaš dan na selu, čime se bavite?’ . Najlipše na svitu. Tko god me zna ili prati, zna i za moje voljene Trnbuse i baku i dida koje uvijek spomenem i beskrajno volim. . Ja san „dite ulice i sela“, mala Varoška i Poljička i tamo mi je duša (za)uvik. . Nakon dugo vremena, već dva dana zaredom idem spavati prije ponoć i ustajem u šest ujutro. Naspavala sam se nakon tko zna koliko vremena. Ne jurim, nema stresa, u zamosorju sam, „uvatit“ Internet pravi je izazov,haha, zrak je planinski, čuvam i pazim na baku i djeda, pomažem u kući i radujem se toplijim danima da odem u vrt i posadim krompire, pustim kokice van . Živim život kakav želim živjeti kada svijetu dam ono što još moram dati. Baka i ja smo, s par domišljatih ideja spavaću sobu u kojoj boravim dok sam tu i u koja je „naša „ kad dođemo na selo, prenamijenile u moj mini stančić; sada mi je to ured i soba (ponijela sam gitaru, nešto odjeće i kozmetike, Đurđicu (moj bicikl), vijaču, prostirku i Blozu- to je moja ruža u pitaru. . Sve što imam i trebam u životu, a i bez dobrog dijela toga bi mogla. Beskrajno sam zahvalna tati koji je autom iz Splita došao po mene, nakon što me djed nazvao i rekao da on i baka žele da dođem u svoje Trnbuse. . Stan u kojem sam živjela, zbog potresa je postao nesiguran za život (cijela zgrada je evakuirala). Kad je djed nazvao, bila sam presretna (toliko sam dugo i prije svega ovoga priželjkivala biti u Trnbusima i samo gledati njih dvoje- dječaka i djevojčicu; posao i neke životne situacije su me „odnijele“ posljednju godinu, dvije). Tu san, di je duša. Puno je mira i ljubavi, cvitan. Cvitamo. . #ostanidoma #stayhome