PJEVAČICA ‘ELEMENTALA’ POKAZALA KAKO JE UREDILA DNEVNI BORAVAK: Otkrila i gdje je pronašla inspiraciju

Sve je krenulo od ovog prstena, čije su me boje inspirirale za boje u stanu. Plavi turmalin nosi mir i smiraj i poziva na meditaciju. Upravo sam to htjela za svoje gnijezdo. Kupila sam ga u Indiji, u periodu kada sam počela potragu za stanom. U tom trenutku nisam znala da ce mi definirati toliko toga. Zbilja se ništa ne događa bez razloga! 💕🌞 Koje boje vladaju kod vas, u vašem gnijezdu? Imate li neki predmet "od kojeg je sve počelo"? Javite u komentarima 😉 . . . Namjestaj by @jyskhr Uredjenje by Zvjezdana Novak @fraunovak #jyskhr #homedecor #interiordesign #interior #home #art #love #tourmaline #homesweethome #interirordecor #instahome #homestyle #remi #reminainternetima #remielemental #musician #musicians #musicianlife #musicislife🎶 #musicislife