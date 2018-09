PJEVAČ SKOČIO S KRUZERA NAKON PRIZNANJA DA JE ZLOSTAVLJAN: Prije skoka je paradirao u ženskoj odjeći i štiklama

Pjevač je mjesec dana prije skoka u otvoreno more na Facebooku otkrio da je zlostavljan te da nitko po tom pitanju nije ništa poduzeo

Njemački pop pjevač Daniel Küblböck je nestao nakon što je skočio s kruzera nedaleko od kanadske obale. Obalna straža je odmah započela potragu za 33-godišnjakom, koji je postao poznat nakon nastupa u njemačkom Supertalentu 2003. godine.

Svjedoci tvrde da je pjevač skočio s pete palube broda Aida Luna, koji je plovio od Hamburga do New Yorka, oko šest sati ujutro. Očevici su to odmah prijavili posadi koja je okrenula brod i počela ga tražiti, a zatim je započela i potraga helikopterima, piše Daily Mail. Prije skoka se ponašao agresivno, piše Bild, te je hodao odjeven u žensku haljinu i štikle.

Bio je zlostavljan

Letzte Selfies von Daniel Küblböck aus der Kabine – dann soll der Sänger über Bord gesprungen sein: https://t.co/DkUYYzJ3zM pic.twitter.com/7tbuOCKuRh — Kronen Zeitung (@krone_at) September 10, 2018

Küblböck je mjesec dana prije skoka u more na Facebooku objavio emotivan status u kojem je otkrio da su ga zlostavljali u školi. Napisao je da ga je to “potreslo u dubini duše” te da se od toga nikad nije oporavio.

“Još se uvijek mentalno i psihički ne osjećam bolje. Čeka me suočavanje s boli koju proživljavam proteklih mjeseci. Najgore je to što naša predavačica nije reagirala na to, samo je mirno prihvatila da se to događa”, napisao je Daniel u objavi.

Život pun stresa

Küblböck se proslavio 2003. nakon nastupa u Supertalentu, a 2004. je doživio prometnu nesreću vozeći kamion bez dozvole. Godine 2012. ga je posvojila milijunašica Kerstin Elisabeth Kaiser te ga proglasila svojim jedinim nasljednikom. Naredne godine je doživio šok kada je njegov brat Michael umro je od predoziranja sa samo 28 godina.