PJEVAČ SE SKINUO GOL, PA ŠOKIRAO SLAVNU GLUMICU: ‘Nisam vidjela gologa muškarca već godinama’

Voditeljica Holly Willoughby nagovorila je pjevača Matta Gossa da se skine gol u showu “Celebrity Juice”. Svoju “muškost” prekrio je bijelom čarapom.

Holly je najavila odlazak iz showa nakon 12 godina, a Matt se pobrinuo da posljednju epizodu u kojoj je bila kapetan svog tima lako ne zaboravi, piše The Sun.

Želeći dobiti deset bodova za svoj tim te tako pobijediti ekipu Mel B, Holly je preko videolinka rekla Mattu da se skine, a on ju je poslušao te se pojavio gol, a međunožje je prekrio gitarom.

No, suparničkoj kapetanici Mel B to nije bilo dovoljno, pa je od Matta tražila da dokaže da na sebi zaista nema odjeće.

“Je li zaista gol?”, pitala je, a pjevač joj je to dokazao tako što je maknuo gitaru te je osvanu nag s navučenom bijelom čarapom preko svoje “muškosti”.

“Nisam vidjela gologa muškarca već godinama”, rekla je u šokirana glumica Emily Atack koja je s Mattom u timu.

I think it's the first time we've ever seen @EmAtack lost for words… I'm sure she wasn't the only one! 😂🍆 pic.twitter.com/YRRQKbCRhL

— Celebrity Juice (@CelebJuice) May 7, 2020