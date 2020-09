PJEVAČ LEGENDARNOG BENDA IZGUBIO BITKU S KORONAVIRUSOM: Preminuo je u 50. godini u svom domu

Vijest o smrti objavio je njegov sin Bruce na društvenim mrežama

Bruce Williamson, pjevač benda The Temptations, preminuo je u svom domu u Las Vegasu u dobi od 50 godini od posljedica koronavirusa, prenosi TMZ. Vijest o smrti objavio je njegov sin Bruce na društvenim mrežama. “Ne postoje riječi kojima mogu izraziti što sada osjeća. Volim te tatice i hvala ti što si bio zakon. Hvala ti za ljubav i hvala ti što si bio to što jesi. Molim se Bogu da se opet sretnemo. Volim te tatice”, napisao je na Facebooku.

Grupa The Temptations nastala je u Detroitu 1960. godine. Originalnu postavu činili su Otis Williams, David Ruffin, Melvin Franklin, Paul Williams i Eddie Kendricks. Svjetsku slavu stekli su hitovima “My Girl”, “The Way You Do the Things You Do” i “Ain’t Too Proud To Beg”.