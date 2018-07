PJESME KOJIMA SE UPISAO U VJEČNOST: Ovo su emotivne priče koje se kriju iza najdirljivijih Oliverovih stihova

Legenda hrvatske glazbe napustila nas je u 71. godini života, nakon što mu je prije godinu dana dijagnosticiran rak pluća. Naš galeb otišao je ostavivši nam neizbrisivo nasljeđe kroz pjesme uz koje su odrastale generacije.

Oliver Dragojević znao je pogoditi emociju kao nitko drugi, dirnuvši nas kroz prekrasne stihove pjesama ‘Cesarica’, ‘Oprosti mi, pape’, ‘Trag u beskraju’…

Njegova snaga bila je u ljubavi koju je širio kroz svoje tekstove, koji su polako ali sigurno osvojili srca svih koji su ga slušali.

Festivalski debi imao je na Splitskom festivalu 1967. na nagovor Zdenka Runjića s njegovim ‘Picaferajem’, skladbom koja nije dospjela na završnu festivalsku večer, no koja je ušla u anale.

Nakon neuspjeha na Splitskom festivalu 1967., Oliver je do 1972. pekao zanat svirajući po brojnim zapadnoeuropskim klubovima, a 1974. godine vratio se na Prokurative s pjesmom ‘Ča će mi Copacabana’ koja je osvojila prvu nagradu publike.

ZBOG NJEGA, CIJELI SVIJET JE UŽIVAO U DALMATINSKOJ KANCONI: Oliver je punio i Carnegie Hall i operu u Syndeyju, a sve je počelo na trajektu za Velu Luku

Oliverova karijera je impresivna, ali ono što je dovelo do toga, osim neospornog talenta, je činjenica kako se svaka njegova pjesma utkala u živote običnih ljudi. Pjesme koje smo slušali uz prve bračne plesove, uz romantične šetnje, rođenja naših sinova, kćeri… Svaka je dirnula baš ondje gdje treba – u srce.

‘Cesarica’

Najpoznatija pjesma ovog Velolučanina zato je zasigurno ‘Cesarica’.

“Cilega života ja san tija samo nju, da do njenog srca nadjem put. Cilega života moje tilo je bez nje ka’ cviće bez vode’, pjevao je Oliver u svojoj napoznatijoj i najizvođenijoj pjesmi.

‘Cesarica’ je objavljena 1993. godine, a njezin je autor Zlatan Stipišić Gibonni. Pjesma je osvojila Grand Prix na Melodijama hrvatskog Jadrana, te je proglašena najizvođenijom pjesmom desetljeća. No tu nije bio kraj. ‘Cesarica’ je dobila i titulu najuspješnije hrvatske pjesme svih vremena, a Oliver je tada kratko rekao:

“Kad čovjek promisli da pjesma koju on pjeva može biti izabrana za najbolju odnosno i najizvođeniju pjesmu onda je to velika čast! Jako sam zadovoljan! Volio bi da ta pjesma ostane onako, za povijest”, komentirao je glazbenik.

‘Oprosti mi, pape’

Još jedna legendarni hit zasigurno je ‘Oprosti mi, pape’, čije riječi je napisao Zdenko Runjić.

“Snimio sam pjesmu i došao mi je pokojni otac i govori mi: ‘A ti dobro znaš da ja nisam nikada kartao za novac’. A ja njemu govorim: ‘To nije pisano za tebe, to je napisao Zdenko svim očevima’. To se odnosi na taj odnos sina i oca. On je to osobno shvatio, tako da sam ga morao razuvjeriti”, rekao je jednom prilikom Oliver, otkrivši kako ga je baš ova pjesma podsjetila na njegovog preminulog oca.

‘Ključ života’

Runjića i Olivera vezalo je dugogodišnje prijateljstvo koje je izrodilo brojne hitova. Jedan obiteljski trenutak tako je stvorio i pjesmu ‘Ključ života’.

Ona je nastala kada je Runjićeva supruga Vedrana rađala kćer Ivanu, a Oliverova žena blizance Davora i Damira.

Dragojević je nedavno rekao kako je Runjić obilježio pola njegovog života, kao da je znao da će se uskoro ove dvije legende ponovno sresti.

Ispod ovog neba samo ti, dušu si nam znao taknuti…