PJESMA BEZ KOJE ‘PRIJATELJI’ NE BI BILI ISTI: Lady Gaga otpjevala ‘Smelly Cat’ s Lisom Kudrow

Svi obožavatelji serije ‘Prijatelji’ dobro se sjećaju pjesme ‘Smelly Cat’ koju je otkačena Phoebe Buffay često izvodila u sklopu svojih nastupa

“Smrdljiva mačko, smrdljiva mačko, čime li te hrane? Smrdljiva mačko, smrdljiva mačko, nije tvoja krivica”, stihovi su Phoebeine autorske pjesme koja je postigla neočekivani uspjeh.

U kratkom videospecijalu, glumici Lisi Kudrow se u specijalnoj epizodi ‘Prijatelja’ u izvedbi pjesme pridružila i Lady Gaga.

Lady Gaga je Lisu u jednom trenutku i priupitala je li dobro otpjevala stvar, na što joj je ova odgovorila da je bilo izvanredno. Pjevačica je zahvalila Lisi na tome što je kao lik Phoebe uvijek bila svoja i uvijek drugačija. Ipak, Lisa je na samom kraju u Phoebinom stilu sebi u bradu rekla: ‘Ipak, mislim da je najbolje kad sama pjevam’.

Pjesma je prvobitno trebala biti o psu, a ne o mački

Zanimljivo je to što je ova pjesma zamalo nosila naziv ‘Smelly dog’ jer je kao inspiracija za nju poslužio pas.

Kako je otkrila Betsy Borns, koja je napisala scenarij za epizodu ‘The One With The Baby On The Bus’, u kojoj smo prvi put čuli ovu pjesmu, stihove o mački neugodnog mirisa napisala je za svog psa.

“Moj pas je zaista neugodno mirisao pa smo ga nazvali Gouda, jer je mirisom podsjećao na ustajali sir”, rekla je. Ipak, na kraju je odlučila da će pjesma biti o maci, jer joj se to činilo smješnije.

