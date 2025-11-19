Pizzerija Ljupke Gojić Mikić morala pauzirati rad: Ovo nitko nije očekivao...

Nakon što je u zagrebačkom naselju Knežija nedavno otvorila Pizzeriju 14, Ljupka Gojić Mikić (43), poduzetnica i bivši model, doživjela je pravi navalni val gostiju. Iako je projekt tek započeo, interes je bio toliko velik da je pizzerija danas privremeno zatvorila kuhinju prenosi Jutarnji list.

Velika navala u prvim danima rada

Pizzerija 14, koja je Ljupki donijela proširenje poslovanja izvan njezinog poznatog slastičarskog brenda Jolie Petite Patisserie, temelji se na napoletanskom stilu pizze. Tek nekoliko dana nakon otvorenja najavili su kratku pauzu u radu zakazanu za 19. studenoga, zbog potrebe da se obnovi zaliha i održi kvaliteta tijesta, pizze i usluge.

Iz tima su poručili kako će kuhinja toga dana biti zatvorena radi pripreme novih količina tijesta i boljeg organiziranja procesa, dok se redovno poslovanje nastavlja već sljedećeg dana, 20. studenoga.

Posebna pažnja posvećuje se tijestu i sastojcima

Kako doznajemo, u Pizzeriji 14 naglasak je stavljen na izradu prozračnog i mekanog tijesta u stilu pizze canotto. Koriste se sastojci poput San Marzano rajčica, fior di lattea, Jamon Ibérica, mortadele s pistacijama, proizvoda od divljači te carpaccia od škampi.

U ponudi su i degustacijske mini pizze koje se poslužuju na zajedničkoj dasci, a proizvode se u ograničenim dnevnim količinama. Na jelovniku se nalaze i gourmet salate naziva Buča, Cikorija i Papričnjak te panuozzo sendviči pripremljeni u pizza tijestu, s različitim nadjevima poput šalše i inćuna, kombinacije tri vrste sira sa špinatom ili roastbeefa s hrenom.

Cijene i radno vrijeme

Gostima je dostupan i desert Jolie Petite Tiramisu, koji se priprema u malim serijama. Cijene pizza kreću se između 8,50 i 19 eura, degustacijska daska triju mini pizza stoji 30 eura, dok su salate i panuozzo sendviči u rasponu od 10 do 18 eura. Desert je dostupan po cijeni od 6 eura.

Pizzerija 14 radi svakog dana od 12 do 23 sata. U prvom tjednu ne primaju rezervacije i primjenjuje se princip dolaska bez najave, dok će mogućnost rezervacija biti uvedena od idućeg tjedna.

