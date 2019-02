GDJE JE NESTAO ZORAN ŠPRAJC? Već ga neko vrijeme nema na TV-u, sada je sve objasnio; ‘Odlučili smo to zajedno riješiti’

View this post on Instagram

I njoj i meni se nabralo kila pa smo odlucili to zajedno rijesiti. Više šetnje i kretnje, manje jela i pila, preko vode do slobode i deset kila u deset tjedana manje. Ja krecem sa 125 a za damu nije pristojno govoriti. #health #activities #diet #dogsupport #mission #desettjedanadesetkilamanje