PHOEBE IZ ‘PRIJATELJA’ ISKRENO O SLAVI: ‘Išla sam na razne zabave, ali brzo sam zamrzila takav način života…’

Lisa je u ‘Prijateljima’ glumila deset godina, a slavu, tvrdi, nikada nije voljela

Lisa Kudrow, glumica koja se proslavila ulogom Phoebe u kultnoj seriji “Prijatelji”, progovorila je o slavi i priznala da nikad nije bila luda za zabavama te da joj je takav život brzo postao zamoran.

“Biti slavan potpuno je drukčije od glume. Lako je biti slavan, pojaviti se na nekoj zabavi i svim sličnim mjestima gdje će vas fotografirati za razne časopise. To nije teško. Što više, to je značajno lakše nego voditi ispunjen glumački život, raditi na svojoj glumi i tražiti zanimljive uloge. To je zapravo teško”, rekla je glumica za strane medije.

KORONAVIRUS POREMETIO PLANOVE ZA OKUPLJANJE ‘PRIJATELJA’: Glumac iz serije otkrio kad bi moglo početi snimanje

“Često sam se pitala na kojim zabavama se moram pojaviti i kada je pristojno otići. Probala sam tako živjeti i brzo sam to zamrzila”, priznala je Lisa koja je u “Prijateljima” glumila deset godina.

Kasnije je shvatila da se može baviti glumom i da pritom ne mora posjećivati razna mjesta samo kako bi bila viđena. “I dalje sam mogla dobiti poslove koje sam željela i uloge koje sam htjela glumiti dok sam istovremeno imala vremena odvesti sina u školu i natrag, navečer biti kod kuće. Bilo je olakšanje pustiti dio karijere koja mi se nije svidio”, ispričala je Kudrow.

OKUPLJANJE ‘PRIJATELJA’ ODGOĐENO ZBOG KORONAVIRUSA: Specijalna epizoda trebala se snimati idućeg tjedna