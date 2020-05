PETRA NIŽETIĆ OTVORENO O MENTALNIM PROBLEMIMA: ‘Nema majke koja nije prošla kroz neki težak period…’

View this post on Instagram

Malo prije nego sam zatrudnila s Jozom, krenula sam na jedno od najdražih putovanja u životu – higijena mentalnog zdravlja. Sada mogu reći da je to najbolja stvar koju sam napravila za sebe, svoje dijete i svoj brak. I nisam stala. Shvatila sam da je to, baš poput fizičkog zdravlja, (ako ne i više) neprestani rad, ali i neopisiva nagrada. . Mislim da nema majke koja nije prošla kroz neki težak period bilo u trudnoći, postpartumu ili kasnije tijekom odgoja; izgubila tlo pod nogama, osjetila anksioznost, napadaje panike, postporođajnu depresiju i sl. Ukoliko se suočavate s teškoćama ili se osjećate nesigurno u ulozi majke, u tome niste same – potražite pomoć! ❤ . . Zapratite @CentarRMZ za ohrabrenje i podršku! 🤰❤🤱 Ne ustručavajte se potražiti pomoć, to je najbolje što možemo napraviti sebe, svoje dijete i svoju obitelj. Više informacija potražite u storiju! 🙌🏼 . . #MaternalMentalHealthMatters #motherhood #mentalcare #chinabeach #goldengatebridge #sanfrancisco #california