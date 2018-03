Grašo tvrdi da ne zna zašto žene padaju na njega, no ima odane obožavateljice koje ponekad prijeđu granicu neukusa.

Petar Grašo je u razgovoru za Puls Online progovorio o svojoj karijeri, vezi, ali i nekim neobičnim detaljima života pod reflektorima. Splitski glazbenik na sceni je već preko dvadeset godina, a i u 22-godišnjoj je vezi s pjevačicom Danijelom Martinović. Kaže da se njihova veza održala unatoč medijskim napisima koji su ih vjenčavali, rastavljali, pisali da je Grašo homoseksualac i ‘sve ono što svi pjevači prođu tijekom svoje karijere. To je jedan ruksak koji dobiješ kada si iznad prosjeka’.

‘Većina mog pojavljivanja je javno, devedeset posto i tih deset posto što ostaje za mene, nisam spreman da ponudim na pladanj. Ne želim slikati svoju spavaću sobu’, objasnio je Grašo. Unatoč uspjehu na ljubavnom planu, priznaje da mu nikad nije bilo jasno zašto žene ‘padaju’ na njega jer se ne doživljava kao neki ‘seksi macho muškarac’: ‘Nemam pločice na trbuhu, ne boravim u teretani po četiri sata dnevno i živim običan život prosječnog muškarca’.



Danima kampirala ispred kuće

No, njegova percepcija ne utječe na njegove fanove pa je tako imao i neugodnih situacija s opsjednutim obožavateljicama. Jednu takvu priliku je prepričao: ‘Djevojka iz Makedonije je jednom došla i spavala ispred moje kuće dok sam bio na turneji. Susjedi su me zvali da mi kažu da neko kampira ispred moje kuće. Kada sam došao, na lijep smo to način riješili. Pozvao sam je u kuću, pokazao joj da sam ja samo čovjek i da želim svoju privatnost. Nakon toga ona je otišla kući, ponekad mi piše, udala se, ima dvoje djece’.

Kaže da mu takve situacije nikada nisu utjecale na stabilnost veze s Danijelom te da to takva priča nije nikakva rijetkost jer se sa sličnim stvarima moraju nositi sve medijski eksponirane osobe.