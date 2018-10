PENISOSLIKAR BRENT IZ KANADE OTKRIO TAJNU SVOG ZANATA: ‘Svaka slika ima moj DNK jer svršim po njoj’

Brentov talent cijenjen je diljem svijeta, nastupa u showowima u raznim zemljama, a ima i svoju internetsku stranicu

Brent Ray Fraser, 39-godišnji slikar iz Kanade šokirao je žiri i publiku u Supertalentu kada je nasred pozornice izvadio penis i počeo njime slikati. No, za neke je to ipak bilo malo previše. Martina Tomčić, vidjevši što Brent radi, pobjegla je iz studija, a ostali članovi žirija promatrali su ga u nevjerici. Iako je Kanađaninov nastup u emisiji bio cenzuriran, društvenim mrežama vrlo brzo su se proširile snimke koje ga prikazuju u potpunosti golog.

Brentov talent prepoznat je diljem svijeta. Osim u Hrvatskoj, nastupao je u showowima i u drugim zemljama. Prije tri godine publiku je oduševio u emisiji Francuska ima talent u kojoj se žiri sastojao od četiri muškarca. Kao što je u hrvatskoj inačici emisije naslikao Davora Bilmana, i u francuskom je Supertalentu naslikao jednog od članova žirija. Unatoč talentu, Brent do finala showa ipak nije uspio doći. Da je doista planetarno popularan, dokazuje i činjenica da ima i vlastitu internetsku stranicu na kojoj nudi slikanje na posebnim događajima te smatra da tako nadahnjuje publiku.

Brent je svoj penis kao kist počeo koristiti 2009. godine. Otada je naslikao portrete mnogih poznatih osoba, među kojima su i Barack Obama, Marilyn Monroe te Isus Krist. Cijene slika daje isključivo na upit. “Ako radim veća djela, najbolje je da mi je penis mekan i mlohav. Kad slikam slike koje nalikuju na otisak markice ili kemijske olovke, najbolje je da mi je penis u punoj erekciji. No to nije problem jer me rad na umjetnosti uzbudi”, rekao je za portal Out. Pohvalio se i kopijom slike Marilyn Monroe koju je napravio Andy Warhol te zaključio: “Baš je poput njegove, samo je moja napravljena penisom.”

Istaknuo je i da svaka slika ima njegov DNK jer ejakulira po njoj.

Neobičan Kanađanin prije se, kako kaže, bavio striptizom na privatnim zabavama, no posao stripera nije mu bio baš najugodnije iskustvo.

“To je bilo prije filma Magic Mike. Sramio sam se i bojao skidanja na pozornici te kako će baciti sjenu na moju karijeru fine umjetnosti”, rekao je.