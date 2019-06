PEJAKOVIĆ, STAVROS I GRDOVIĆ SNIMILI PJESMU! Novim hitom najavili turneju na drugom kraju svijeta

Ova ‘tri mušketira’ na jesen planiraju turneju u Australiji gdje ih očekuje čak 12 zajedničkih koncerata u mjesec dana

Domaće legende zabavne glazbe Zlatko Pejaković, Jasmin Stavros i Mladen Grdović uoči CMC festivala u Vodicama predstavljaju novu pjesmu “Stani srce ludo, stani”. Nakon što su u protekle dvije godine zajedničkim maratonskim koncertima obišli sve veće domaće fešte, prvi put planiraju grupnu turneju na drugom kraju svijeta. U dalekoj Australiji na jesen ih očekuje čak 12 zajedničkih koncerata u mjesec dana. “Kad se nas trojica nađemo, uvijek je odlična atmosfera, a tako je bilo i na snimanju ovog spota na krovu vodičkog hotela Olympija Sky. Mi smo stvarno poput mušketira, uvijek pomažemo jedan drugome. I tako već desetljećima. To je naša dobitna kombinacija uspjeha”, kaže Zlatko Pejaković koji u ovoj pjesmi samo pjeva kako je “umoran od života”, iako u sedmom desetljeću života pršti od pozitivne energije.

‘Živimo naše pjesme’

“Mi smo vam poput glumaca koji žive svoje uloge punim plućima. Skladatelj Luppo napravio nam je sjajnu pjesmu, a Neno Ninčević na to napisao odličan tekst. Njih dvojica doista prepoznaju naše glazbene senzibilitete pa mi odradimo snimanje poput pravih glumaca; zapravo živimo naše pjesme. Eto, imamo i svojevrsni rekord jer smo održali zajednički koncert u trajanju od sedam sati. Ne gledamo tko nastupa prvi, a tko zadnji. Među nama nema taštine. Motiva nam ne nedostaje. Sve zaboravimo kad se popnemo na pozornicu i dajemo sve od sebe”, ističe neuništivi Pejaković. Njegov kolega i veliki prijatelj Jasmin Stavros odmah se nadovezuje.

Zajedno u dobru i u zlu

“Mladen i Zlatko jedini su pravi prijatelji koji su mi ostali na estradi. Među nama nema antagonizma, nitko na drugoga ne koluta očima kad mu okreneš leđa i nema onog čestog ‘kolegijalnog’ podvaljivanja kojeg sam se godinama nagledao na estradi. Svi su, kao, međusobno dobri, a netko bi te utopio u čaši vode samo zato što u tom trenutku imaš veći hit ili više nastupaš od nekog kolege. Nemam ja više živaca za to. Nas trojica smo svi kao jedna obitelj i zajedno radimo preko agencije Lupo Music. Kad nastupamo na koncertima, nitko nikome ne smeta, uvijek je sve puno šale, dobre energije i to nam je najveći životni adrenalin. Kad vidiš te tisuće raspjevanih i rasplesanih ljudi ispred sebe, zaboraviš da sve drugo postoji”, kaže iskusni estradni lisac Jasmin Stavros.

Prijateljstvo između “tri mušketira” dugo je više od 40 godina i uvijek su, kažu, bili zajedno, u dobru i u zlu.

“Bilo je tu i nekih razmirica davnih godina, no to je kratko trajalo. Svi smo vrlo temperamentni i kad smo bili mlađi imali smo drugačije poglede na posao, no danas, nakon toliko godina iskustva, sve nam je jasno i nema više nikakvih iznenađenja. Imamo opet odličnu pjesmu i spot. Uložili smo sve snage i sigurni smo da će se pjesma svidjeti i našoj publici. Zlatko je pjevač i pol, Stavros je legenda na svoj način, a ja sam takav kakav jesam. Sve znate, sve čitate, ali ja ne mogu sada sebe mijenjati. Tugujem samo jer mi treba malo više kose na glavi”, našalio se uvijek raspoloženi Mladen Grdović promovirajući novi hit.