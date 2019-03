PAULINA NAKON POVRATKA U ‘LJUBAV JE NA SELU’: ‘Udala bih se za Željka, on ima sve osobine pravog muškarca’

Željko je izjavio da mu je bilo jako drago kad je vidio Paulinu, no nisu svi bili oduševljeni njezinim povratkom

Nakon što je ispala iz emisije “Ljubav je na selu”, farmer Željko Bilić pozvao je Paulinu Tomčić da dođe kod njega na imanje. On je kandidatkinje prvo odveo kod prijatelja na piće, ali nisu očekivali da će ih ondje posjetiti voditeljica Marijana Batinić. “Kakav je to poljubac pao, Ružo?”, pitala ju je Marijana. Ruža je rekla da je Maja to izmislila.

PROCURILE GOLE SLIKE PAULINE IZ LJUBAVI NA SELU: Ona izvan sebe; ‘Sve sam prijavila policiji’

Ruža ljuta na Željka

“Djevojke, netko će nas danas od vas napustiti”, rekla je Marijana, a Željko je odlučio da će to biti Ruža. Ona je priznala da ju je Željko povrijedio jer joj je, tvrdi, davao lažne nade. “Ljuta sam na Željka jer mi je otpočetka dao povod da bi mogli ostati zajedno, a sada ovako… Na Maju sam isto ljuta, mala ga je smutila skroz pa nije razmišljao o posljedicama”, objasnila je.

NAKON ŠTO JE IZBAČENA S FARME, SANJA OPLELA PO JOVANU: ‘Dokazao je da dečki više vole k***e nego dobre djevojke’

Željko je rekao da to nije presudilo kod njegovog izbora. Marijana je željela znati hoće li se Ruža javiti Željkovom prijatelju Marinku s kojim se družila jednu večer, a Ruža je rekla da hoće.

Stigla konkurencija

U jednom trenutku iza ugla se pojavila Paulina. “Došla konkurencija”, rekla je Marijana. “Željko je izrazio želju da ja dođem”, objasnila je Paulina. Željko je dodao da mu je bilo jako drago kad je ugledao Paulinu. Međutim, Maja Lena nije bila oduševljena Paulininim povratkom. “Znači, Jovan ti se više ne dopada?”, pitala ju je Maja, a Paulina je izjavila da bi se udala za Željka.

VIOLETA IZ ‘LJUBAV JE NA SELU’: ‘Nisam ja prostitutka ako imam dvoje djece s dva muža’

“Ima sve osobine koje jedan muškarac treba imati, udala bih se za njega”, rekla je.