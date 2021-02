PAULA SIKIRIĆ OTKRILA SPOL DJETETA I KONAČNO POKAZALA ZARUČNIKA: Snimke su preslatke…

Paula je otkrila da ona i zaručnik očekuju djevojčicu

Paula Sikirić, influencerica i bivša voditeljica, nedavno je na Instagramu objavila da očekuje prvo dijete, a sada je pokazala i svog zaručnika. Naime, objavila je njihovu zajedničku fotografiju i snimku te otkrila da očekuju djevojčicu.

“Ne tako roza curica”, napisala je Paula uz objavu.

Pratitelji su joj u komentarima čestitali.

“Preslatki ste” Tako zaljubljeni!”, “Curice su zakon”, “Divna si”, “Čestitke od srca”, “Čestitam, nema veće sreće”, “Kakva će to frajerica biti”, samo su neki od komentara.

Paula se zaručila u kolovozu prošle godine. Njezin dragi zaprosio ju je pred Kamenitim vratima.

“Iskreno, znala sam odmah kada sam ga ugledala da će kleknuti, samo nisam ni mogla sanjati da će to biti sada. Iako sam ga prokužila da nešto smišlja, uspio me iznenaditi i nasamariti. Bilo je to na Kamenitim vratima – na našem posebnom mjesto na koje dolazimo redovito od početka veze. Nije mogao ljepše mjesto odabrati. Pred Majčicom, pred Bogom je to odradio”, ispričala je Paula za Story.