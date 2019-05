PAUL MCCARTNEY PLAGIRAO PJESMU JURICE PAĐENA? ‘To mi je znak da radim u skladu sa svjetskim standardima’

Pađen tvrdi da je polaskan zbog usporedbe sa slavnim glazbenikom

Jedan internetski softver primijetio je nevjerojatnu sličnost pjesme “Confidante” Paula McCartneyja i pjesme “Samo me draga ne ostavi” glazbenika Jurice Pađena. “Pretpostavljam da on to nije ukrao nego je to vjerojatno isti način razmišljanja što mi je veliki kompliment jer pjesma iz istog tonaliteta, u potpuno istom tempu, napravljena je s akustičnim gitarama, ista je melodija…. Meni je to bio znak i zadovoljstvo da radim u skladu s najvišim svjetskim standardima”, rekao je Pađen koji ne skriva da je polaskan zbog usporedbe s legendarnim glazbenikom.

SJEĆANJE NA LEGENDU BEATLESA: Na današnji dan prije 38 godina ubijen je John Lennon

“Pročitao sam da mu je taj album na kojem je ta pjesma koji je izašao prošle godine na jesen, nakon 40 godina prvi put, prvi na Billboardovoj američkoj top-ljestvici. Znači, imao sam pjesmu na prvom mjestu američke top-liste”, dodao je.

SLAVNI GITARIST UMRO U KREVETU KRAJ DJEVOJKE: Predozirao se tabletama, no neki vjeruju da ga je ubio menadžer

Osim što su im slične pjesme, oba pjevača surađuju s organizacijom “Food for Life” koja organizira koncerte i donira hranu siromašnima. Pađen će s organizacijom slaviti 40 godina karijere 31. svibnja na Šalati. Pokušat će kontaktirati McCartneyja kako bi osobno čuo tu pjesmu. “Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. On je genijalan lik i bit će mu u sekundi jasno kad čuje pa ćemo vidjeti kako će reagirati”, rekao je.