PAROVI NAPETI I POD PRITISKOM, ANTON MOLI GORDONA: ‘Daj je podrži, žena ti hoće pjevati, zabavljati se, plesati…’

Gordon je na kraju ipak odlučio sudjelovati odlučio sudjelovati zbog žene uz objašnjenje: ‘Čisti fikus. Znači, sjedim i fokusiram se na nešto sa strane’

Kiša pada, a kući se parovi bude i misle na izazov. Naime, u današnjoj epizodi „Superpara“ dečki će još jednom pokazati koliko su snalažljivi. „Moraš vrhunski odraditi zadatak“, rekla je Daliborka suprugu, a Marijeta i Balcano razgovarali su kako bi baš s njima bilo dobro biti u eliminacijama. I dok su Nikolana i Marko razgovarali o nadimcima, Dolores se gatanje toliko svidjelo da je odlučila i sama probati. Naravno, na Antonu. „Imaš žensku energiju koja je danas jako prisutna“, govorila mu je njegova draga, a Anton se nada da će mu u današnjem izazovu biti potrebna takva energija.

Nova igra

U dnevnom boravku Nikolana, Marijeta i Ratka zaključile su da su muškarci – i u kući i inače u životu, veće babe nego žene. „Dosta mi je svakodnevnog kvocanja“, govorio je Gordon dok je pio kavu s Balcanom i Markom. „Kad ogovaraju, muški su manje okrutni od žena“, govorila je Ratka. „Kaže da ja puno pričam, a on kad krene… monolog pa recitacija, nema kraja“, nabrajala je Ratka.

Došao je Enis i dame su otišle na klađenje. Objasnio im je da će cijeli zadatak znati samo one dok će njihovi partneri znati samo dio. Igra je imala tri faze – u prvoj fazi se odvijalo čitanje s usana; partner ih ne čuje, a one su im prenosile jednu rečenicu. U drugoj fazi dogodio se kao neki tehnički problem, snimanje se zaustavilo, a dame su pet minuta sjedile sa svojim partnerima. Tad su morale čuti tri rečenice – da ih voli, da kaže „prestani“ i „kupit ću ti“. U trećoj fazi muškima su se pustile tri situacije iz showa, koje prikazuju odnos njega i njegove partnerice – snimka bude zaustavljena, a on mora nastaviti rečenicu. Ukupno se moglo skupiti 11 bodova, a da bi ga prošli zadatak, treba im sedam.

Svi su prošli zadatak

Daliborka je na svog supruga Mateja uložila 1500 kuna jer joj se čini težak zadatak, Dolores se odlučila za 2000 kuna, Marijeta za samo 700 kuna, Nikolana je uložila 1500 kuna, a i Ratka je bila oprezna pa je uložila 2000 kuna. Nikolana i Marko započeli su izazov. Marko je pogodio rečenice: „Volim te, ljubavi“, „Izmasiraj mi noge“, „Daj mi pusu“, „Ideš mi na živce“ i „Boli me glava.“ Uslijedio je dio zadatka za koji muškarci ne znaju i Nikolana je uspjela od supruga dobiti sve tražene izraze: kupit ću ti, volim te i prestani. Treći dio zadatka bile su snimke na kojima Nikolana priča, a Marko je trebao završiti rečenicu, no nije pogodio nijedan video. Naposljetku su skupili osam bodova i prošli zadatak.

Uslijedili su Marijeta i Balcano, Daliborka i Matej te Ratka i Gordon i premda su se mučili s nekim rečenicama – svi su uspješno prošli zadatak! „Ti nikad ne voliš; ni kad gubiš, ni kad dobiješ ako je malo… Kako tebe zadovoljiti?“ zanimalo je Daliborku zato što se Matej žalio što je uložila malo novca. Posljednji par u izazovu, Dolores i Anton, također su bili uspješni, no Anton nije baš bio zadovoljan što je Dolores stavila 2000 kuna iako su se dogovorili da treba uložiti 4000 kuna.

Kad je došao Enis, čestitao im je što su svi prošli zadatak, a u opasnoj su zoni Marijeta i Balcano. „Sutra je prilika da se situacija okrene i da neki drugi ljudi završe u našoj koži“, optimističan je Balcano, koji je nedugo potom dobio ideju za natjecanje u kojem svaki par treba izvesti pjesmu. Ideja se svima svidjela, osim Gordonu. „Daj je podrži, žena hoće pjevati, zabavljati se, plesati…“, rekao je Anton, no Gordon nije želio sudjelovati dok su se ostali odmah bacili na pripreme. Ipak, odlučio je sudjelovati zbog žene uz objašnjenje: „Čisti fikus. Znači, sjedim i fokusiram se na nešto sa strane.“

Na kraju zapjevali

No nije samo Gordon bio neraspoložen, Marko se naljutio na suprugu zbog upaljača i odlučio je da sad neće pjevati. „U ovom slučaju Nikolana je bila pametnija pa se povukla u kampicu da se ohladimo i ona i ja“, rekao je Marko. Ratka ju je pokušala oraspoložiti, ali nije uspjela. „Svi smo pod pritiskom, svi smo napeti, svi smo već umorni i normalno je da pucamo po šavovima“, komentirala je Ratka.

Da bi se zaboravile trzavice, Marijeta i Balcano odlučili su prvi zapjevati Škorinu „Tajnu najveću“ dok su se u kampici mirili Nikolana i Marko. U kući su u to vrijeme pjevali Dolores i Anton, a odabrali su Rundekovu „Apokalipso“. Ratka je sama otpjevala pjesmu Josipe Lisac „Gdje Dunav ljubi nebo“, no Gordon nije bio impresioniran nijednom izvedbom. „Zamišljao sam da sam u šumi na čeki sjedim, priroda, ptice cvrkuću, mir, tišina, nigdje nikog nema…, a ne graja oko mene i neugodni pjevači za uho“, komentirao je Gordon, a ostali natjecatelji odlučili su da će sutra Ratku zvati – kraljica kuće!

Tko će sutra napustiti kuću netom prije finalnog ciklusa i izgubiti priliku za pobjedu – ne propustite pogledati u novoj epizodi zabavne emisije „Superpar“ od 21 sat na RTL-u!