PARIS HILTON UOPĆE NE ZVUČI ONAKO KAKO MISLITE: Nasljednica u intervjuu koristila svoj pravi glas i poručila; ‘Nisam glupa plavuša’

Paris Hilton (39) šokirala je fanove kada je u televizijskom intervjuu pričala svojim pravim glasom. Naime, nasljednica i DJ-ica već je desetljećima poznata po svom visokom, dječjem glasu, a tako zapravo ne zvuči.

Već neko vrijeme promovira dokumentarac ‘This is Paris’ u kojem će otkriti svoje pravo lice. Voditeljima je otkrila da godinama glumi “glupu plavušu” i da ju svijet zapravo nikad nije upoznao.

.@ParisHilton set out to create a documentary that challenged misconceptions about her. But after opening up to the director about past traumas, the experience became therapeutic.

"This is Paris," debuts Sept. 14 on Hilton's YouTube channel. pic.twitter.com/TMqLtC4yA3

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 12, 2020