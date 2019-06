PAMTITE GA OVAKVOG, A POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA SADA: ‘Htio sam odustati, ali nešto me trgnulo i reklo – ajde ne jedi gov**’

View this post on Instagram

Ajmee evo ga 20.6.2019. Tocno godina dana od kada sam zapoceo novi zivot…. Noc prije nisam oka sklopio bio sam nervozan razmisljao sam ocu li se uklopit ocu li ja to moc da li mi je stvarno to potrebno i milsio sam odustati… Medutim nesto me pred jutro preed polazak trgnulo i rekloo sine ajde ne jedi govna nego kreci sta neces moc ti mozes sve… I krenuo sam u borbu zivota sa svojim kilama… Dolaskom na lokaciju upoznao sam doslovce brdo ljudi jer smo svi bili ko od brda odvaljeni…. Ekipica je bila super svi nekako preplaseni al opet opusteni jer idemo tim nasim kilama stati na kraj…. I krenuli smo prolazili su dani mjeseci a mi smo svakim danom sve vise napredovali…. U jednom trenutku me na vaganju @marijanabatinic pita vidis li kakvu promjenu na sebi a ja sav sretan kazem daaa vidim si usi u ogledalu… Znate li kakav je to osjecaj ljudi moji kad ti se glava i tijelo smanjuje pa to je strava…. Bilo je svega uspona i padova al nisam se dao omesti tokom cijele godine i zadrzao sam se na 110kg koje trenutno nosim… Cilj mi je bio 100kg do ljeta al eto nisam uspio to spustiti ali zato nisam odustao od zdravog zivota treniranja i svega sta uz to ide…. Dozvolim si luksuz pojedem i palacinke i burek i svasta nesto al ne svaki dan vec jednom mjeseecno…. Al i to je dio toga procesa u daljnjem skidanju kila… Godinu dana nakon svega postao sam osoba koja je motivirala mnoge oko sebe koji imaju viska kilograma podjelio sam masu savjeta koje sam naucio u kuci ali i izvan nje i stvarno sam postao puno sretnija vedrija i fit osoba koja pomaze i drugima da skinu svoje kile…. Naravno da necu stati i da cu svaki dan pomagati drugima da skidaju svoje kile kao i ja sto sam skinuo i grabiti prema svojoj stotki… Svi vi ste i meni motivacija jer bez vas i meni bi bilo tesko ista… Al zato idemo skupa u tu borbu…. Hvala svima vama na svemu hvalaa mojoj @simecka koja je izgubila tonu zivaca da bi me nagovorila na ovo sve jer bez nje se sigurno nikada nebi prijavio na Žnv… Naravno hvala i @mm_trening mome jazi koji me gura i sada i u kuci i svugdje i koji mi je jednda velika motivacija u zivotu…. Hvala svima i idemo jako dalje u nove pobijede ❤❤