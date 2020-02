PAMELA SE RAZVELA NAKON SAMO 12 DANA: ‘Vratila se s putovanja i rekao joj je: Vjenčajmo se, ali odmah je shvatila jednu stvar…’

Izvor tvrdi da je Pameli smetalo što joj se Peters počeo miješati u karijeru

Pamela Anderson je prije tjedan dana objavila da se razvodi od 22 godine starijeg producenta Jona Petersa. Par je u braku bio samo 12 dana, a sada se saznalo zašto je njihovoj ljubavi došao kraj. “Bili bismo jako zahvali ako biste nas podržali u ovoj odluci. Odlučili smo se razdvojiti kako bi shvatili što želimo od života i jedno od drugog. Život je putovanje, a ljubav je proces”, rekla je Pamela. Iako ona nije htjela javno govoriti o razlozima njihova prekida, procurili su navodni razlozi zbog kojih su se odlučili na razvod.

NISU JOŠ IZVADILI NI VJENČANI LIST, A VEĆ SE RAZVODE: Pamela Anderson ostavlja supruga nakon samo 12 dana braka!

Nepomirljive razlike

“Pamela ima veliko srce i voli jako i brzo. Vratila se s putovanja i Jon joj je rekao: “Volim te, vjenčajmo se.” Ona je rekla “dobro”. Ali, odmah je vidjela da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena van javnog života s obzirom na to da se fokusirala na humanitarni rad. Pamela je osjećala da Jona frustrira to što je ona htjela zadržati svoju financijsku neovisnost. Počeo je da joj miješa u karijeru, odnosno, htio joj je srediti ulogu u filmu na kojem je radio, ali ona to nije htjela”, rekao je izvor za Page Six.

NOVOPEČENI SUPRUŽNICI: Pamela Anderson objavila prvu fotografiju s 22 godine starijim suprugom

Bili u vezi prije 30 godina

Pamela i Jon bili su u vezi prije 30 godina, a ponovno su prohodali prije nekoliko mjeseci. Upoznali su se u Playboyevoj vili u Los Angelesu kad je ona imala 19 godina. Bračne zavjete izmijenili su u Malibuu. “Svugdje ima lijepih djevojaka, mogao sam imati koju želim, a ja sam 35 godina čekao Pamelu. Ona me čini divljim, na dobar način “, rekao je Peters za TMZ.

I Pameli i Jonu ovo je bio peti brak. Ona iza sebe ima brak s rockerom Tommyjem Leejem, s kojim ima dvojicu odraslih sinova, pjevačem Kidom Rockom te s Rockom Salomonom za koga se udavala čak dva puta. U medijima se puno pisalo i o njezinoj burnoj vezi s francuskim nogometašem Adilom Ramijem koja je neslavno završila. Na listi Petersovih bivših supruga su glumica Lesley Ann Warren te producentica Christine Forsyth-Peters. Poznat je i po vezi s Barbrom Streisand.

PAMELA ANDERSON PETI PUT PRED MATIČAREM! S njim je bila u vezi kao tinejdžerica: ’35 godina želio sam samo nju’