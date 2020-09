PAMELA RAMLJAK PODIJELILA FOTOGRAFIJU GOMILE INJEKCIJA KOJE JE KORISTILA U TRUDNOĆI: ‘Trebalo je snage i bilo je suza’

View this post on Instagram

Moje clexanke. Danas se opraštam sa njima. Imali smo love/hate odnos. Trebalo je snage i bilo je suza, neću lagati, ali na kraju smo došli do cilja. Vjerovala sam i molila i nisam razmišljala previše o svemu. .. To je nekad najbolje, pozitivno i samo naprijed. Za sve vas koje vas tek ovo čeka ili vam se trenutno događa, znam sve i sretno ❤️🙏. A vi cure kojima je ovo iza vas, jeste imale neku oproštajnu foru? 😂 Da ih čuvam za tinejdžerske dane ili ih utopim u plastiku i staklo 🤣? Nekako ih baciti u medicinski otpad mi nije to to 😅😜😆. #thankyouandgoodbye