View this post on Instagram

Prva fotka na novoj terasi ❤️ Odlučila sam da ću namještaj i cvijeće za nju uzeti na proljeće (ako izdržim 😂) a za sad ću uživati u pogledu 😍. Inače, bacite oko na storije, sve što na meni vidite na fotki je iz online trgovine @aboutyou_hr, te danas i sutra imate popust od čak 25% na gotovo sve proizvode . Samo ukucajte kod PAMELA25. Sretno u shoppingu 💋 Puse