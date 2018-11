PAMELA RAMLJAK O PRVOM SPOJU S MUŽEM: ‘I danas kaže da se osjećao kao da je bio na ispitu’

Pjevačica je priznala da je odmah htjela riješiti sva eventualna neslaganja kako dalje mogli nastaviti neopterećeno

Pamela Ramljak već je pet godina u sretnom braku sa svojim suprugom Mladenom Salajsterom s kojim ima i sina Antuna. Bivša članica Feminnema za magazin Story prisjetila se samog početka njihove ljubavi. “Sjećam se da sam ga dočekala sva sto na sat. Bili smo u jednom kafiću na Jarunu gdje smo na kraju sjedili puna četiri sata i pričali o svemu i svačemu”, rekla je dodavši da je sva eventualna neslaganja htjela znati na samom početku kako bi njihov odnos bio rasterećen.

“Ja sam ga, izmučena prijašnjim iskustvom, ispitala odmah sve što me zanimalo jer sam smatrala da je možda bolje da mu odmah na prvom spoju kažem sve kako je i da zna što volim i što ne volim, sve što me tišti kako bih vidjela kakav je i kako se nosi s tim stvarima. To mi je bilo draže odmah u početku nego da se događaju problemi godinu dana kasnije kada neke stvari ispadnu kako ne bi trebale. Tako da sam ga odmah izmučila sa sto pitanja, on dan danas zna reći da se osjećao kao da je bio na nekom ispitu”, ispričala je pjevačica.