PAMELA ANDERSON SVE IZNENADILA OBJAVOM NA SRPSKOM: Evo što je poručila obožavateljima

Milicu i Nušu za izložbu inspirirala je legendarna rečenica Pamele Anderson iz 1995. godine

Američka glumica Pamela Anderson (53) na svom Twitteru podijelila je objavu na ćirilici te je tako oduševila svoje srpske obožavatelje, javlja Kurir.

“Voždovačka galerija”, napisala je te je stavila link na njenu internetsku stranicu.

Naime, spomenuta galerija organizirala je izložbu posvećenu Pameli u Umjetničkom prostoru “U10” u Beogradu, koja se može pogledati do 25. prosinca. Autorice izložbe su Milica Mijajlović i Nuša Hervans.

Svoj projekt naslovile su “I turn boobs into trees and whales and oceans (‘Pretvaram grudi u drveće, kitove i oceane’)”.

Milicu i Nušu inspirirala je legendarna rečenica Pamele Anderson iz 1995. godine, kada je organizaciji PETA poručila: “Zaista bih voljela skrenuti pažnju na važnije stvari od mojih grudi i mojih muškaraca. Možemo li se udružiti? Bila sam ljubitelj životinja i član PETE od kad sam bila dijete i slala sitan novac kao prilog, i oduvijek sam željela biti više uključena. Molim vas, iskoristite me”.

Pamela se izložbom pohvalila i na svom Instagramu.