Palestina prvi put ima svoju misicu: Ova djevojka predstavljat će ih na izboru za Miss Universe

Palestina će se ove godine po prvi put u povijesti natjecati na izboru za Miss Universe. Na 74. izdanju prestižnog natjecanja ljepote, koje će se održati 21. studenoga u tajlandskom gradu Pak Kret, zemlju će predstavljati manekenka i trenerica fitnessa Nadeen Ayoub (27).

"Počašćena sam što mogu objaviti da će Palestina prvi put ikada biti predstavljena na Miss Universe. Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo s titulom, već s istinom", napisala je na svom Instagram profilu.

Dodala je i da njezin nastup nosi snažnu simboliku u trenutku kada se njezin narod suočava s krizom:

"Dok Palestina prolazi kroz srceparajuću krizu, posebno u Gazi, nosim glas naroda koji odbija da bude ušutkan. Predstavljam svaku palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba da vidi. Mi smo više od naše patnje – mi smo otpornost, nada i srce domovine koje živi kroz nas".

Uspješna karijera na izborima ljepote

Ova 27-godišnjakinja, koja danas živi u Dubaiju, već je ostvarila zapažene rezultate u svijetu ljepote. Na izboru Miss Earth 2022. u Manili osvojila je lentu Miss Earth Water, čime je postala prva Palestinka koja se natjecala na jednom od najvećih svjetskih izbora ljepote. Te iste godine ponijela je i titulu Miss Palestine.

Osim manekenske karijere, Ayoub je aktivna i u obrazovanju – osnovala je Olive Green Academy, inovativnu školu koja spaja održivost s umjetnom inteligencijom i potiče nove pristupe digitalnom stvaralaštvu.

Iako je još 2022. planirala prijaviti se za Miss Universe, tada je odustala zbog ratnih razaranja u Gazi.

"Nisam željela otići dok se događa genocid", objasnila je, istaknuvši kako joj u tom trenutku nije bilo prihvatljivo isticati sebe dok je njezin narod prolazio kroz patnju.

Ove godine odlučila je ipak iskoristiti globalnu pozornicu kako bi podigla glas u ime Palestine. Upravo zahvaljujući toj odluci, zemlja će se prvi put pojaviti na Miss Universe izboru, što se dosad nije dogodilo ni zbog političkih okolnosti ni zbog toga što nije postojala nacionalna organizacija koja bi otkupila franšizu.

Tri debitantske zemlje

Palestina će na izboru u Pak Kretu biti jedna od debitantskih sudionica, uz Saudijsku Arabiju i novu kategoriju Latina. Potonja je uvedena nakon reality emisije "Miss Universe Latina" u produkciji Telemunda, koja je okupila kandidatkinje latinoameričkog podrijetla iz SAD-a. Pobjednica showa, Yamilex Hernández iz New Jerseyja, porijeklom iz Dominikanske Republike, predstavljat će Latino zajednicu na svjetskoj pozornici.

