PALE SU JOŠ DVIJE JEDINICE, ŽIRI NIJE MOGAO SAKRITI RAZOČARANJE: ‘Ljudi moji, ne bih volio da je netko probao ovo što smo mi danas jeli…’

Na kraju večeri Ana i Katarina bile su na visokoj prvoj poziciji, a Marko i Renato na dnu ljestvice

U četvrtak navečer na setu “Tri, dva, jedan – kuhaj!” nastavio se niz loših jela i niskih ocjena pa kandidati, kao i žiri, nisu bili sretni. No dobra vijest je ta da unatoč svemu nitko nije napustio show. Voditelji Doris Pinčić Rogoznica i Domagoj Jakopović Ribafish na početku su emisije kandidatima obznanili jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra vijest je bila da nitko neće napustiti show u ovom tjednu, a loša da se i dalje bore za bodove jer im jedino oni garantiraju spas. No u izazovu koji je bio pred natjecateljima, bilo je jako teško skupiti visoke ocjene. Sve je počelo s dugačkim popisom namirnica, a mnoge od njih kandidati nikada nisu koristili.

Pažanin nije htio ni probati jela

„Danas je specifičan odabir namirnica, jedan jako egzotičan popis i mi to doma nikad ne kuhamo jer da kuhamo – nitko to ne bi jeo!“ našalile su se Ana i Katarina kojima je, kao i ostalim parovima, popis namirnica bio vrlo čudan i nespojiv. Od zadanih sastojaka svi su kandidati morali pripremiti predjelo, glavno jelo i desert u 75 minuta, najviše su problema oko pripreme imali Marko i Renato. „Kod njih vlada totalni kaos i ne možemo ih uhvatiti ni za glavu ni za rep“, komentirala je Željka Klemenčić kada je vidjela njihovu radnu jedinicu, a sve se to kasnije vidjelo i na ocjenjivanju. Tomislav Špiček zamjerio je dečkima što nisu iskoristili sve zadane sastojke, a Ivan Pažanin nije htio ni kušati servirana jela.

„Marko i Renato, vaša jela neću ni kušati jer niste iskoristili pet do šest namirnica i kako da onda to pravilno ocijenim“, kazao je splitski chef. Dečkima je jedina nada bila Željka, ali i ona se složila da su imali i puno boljih dana. Tomek i Ivan tako su ih ocijenili s jedinicom, a Željka je bila milostiva pa im je dala dvojku. „Ljudi moji, ja nisam od pretjerivanja, ali ne bih volio da je netko probao ovo što smo mi danas jeli…“, zaključio je predsjednik žirija.

Ana i Katarina oduševile predjelom

Za razliku od Marka i Renata koji su bili uvjerljivo najgori par večeri, Ana i Katarina jedine su uspjele dobiti nešto veće ocjene i zadovoljiti nepca žirija. „Predjelo fantastično, jako sam zadovoljan. Salata odlična, rebarca fina, palačinke se tope u ustima, fantastično ste sve sljubile i cure – čestitam!“ pohvalio ih je Pažanin, a djevojke su za svoja jela dobile visoka 23 boda. Na kraju večeri kada su se zbrojile sve ocjene u tjednu, Ana i Katarina bile su na visokoj prvoj poziciji, a Marko i Renato na dnu ljestvice.

U novom tjednu kandidate očekuje i jedan novitet, a to je da će od ponedjeljka kuhati u potpuno izmiješanim parovima. Kakvi će biti novi parovi i hoće li se svi dobro složiti – pratite u idućem tjednu od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 sati na RTL-u!