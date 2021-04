PA TI SAD NEMOJ BULJITI: Žanamari se snimala u majici opasnoj za srce, otkrila i je li joj suprug ljubomoran

Pjevačica je odgovarala na pitanja obožavatelja na Instagramu. Otkrila je da njen muž nije ljubomoran, ali i da se nedavno zaljubila

Pjevačica Žanamari Perčić na svom je Instagram storyju odgovarala na pitanja obožavatelja. Nakon što je odgovorila potvrdno na pitanje “bi li se opet skinula za Playboy”, nastavila je dalje s odgovaranjem na provokativna pitanja fanova.

VRUĆE IGRICE KRAJ BAZENA: Lidija Bačić razbacala se s loptom pa je stavila na posebno mjesto; ‘Eh, da sam taj balun…’

Neke je zanimalo je li njezin suprug Mario ljubomoran, na što mu je pjevačica odgovorila da “nema zašto biti jer je s njim 24 sata dnevno”. Potom je obožavatelje zanimalo koji joj je najdraži automobil.

“Neki dan sam naletila na novi Ford Mustang i zaljubila se’, istaknula je pjevačica. Da je prava rokerica, dokazala je odgovorom na pitanje da nabroji pet najdražih bendova.

Prava rokerica

“Alice in Chains, Foo Fighters, Pantera, Queens of the Stone Age i Disturbed“, spremno je odgovorila lijepa Tučepljanka.

Žanamari svojom pojavom plijeni pažnju gdje god se pojavi, sigurni smo da će isto postići i novom odjevnom kombinacijom. Na Instagramu je sada objavila kratku snimku gdje se prešetava gradom.

‘KADA ĆEŠ SE OPET SKINUTI?’; Žanamari o najdražoj porno stranici i snimanju za Playboy: ‘Opet bih se slikala, ali…’

Podijelila je i fotografiju u kojoj su u pravom planu njezine grudi koje izviru iz uske plave majice. Na sebi je nosila i podrapane crne hlače te crni kožnjak. Koja mačka!

“Odličan kadar, izgledaš izvrsno”, “Prava si rock zvijezda, rasturaš”, samo su neki od komentara fanova na Instagramu.