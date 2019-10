PA KAKO JOJ SE TO MOGLO OMAKNUTI? Mariah Carey u svom govoru napravila popriličan gaf

Mariah je tijekom govora na konferenciji Jennifer Aniston zamijenila glumicom Reese Witherspoon

Strani mediji raspisali su se o govoru koji je Mariah Carey održala na konferenciji Variety magazina i tijekom kojega joj se dogodio priličan gaf. Naime, poznata pjevačica je glumicu Jennifer Aniston nazvala krivim imenom. Ono što je naišlo na osudu javnosti je činjenica da Mariah Jennifer nije krivo izgovorila ime i prezime, nego ju je zamijenila potpuno drugom osobom, glumicom Reese Witherspoon.

Svi su bili zatečeni

“Ovi blesimetri koji su smješteni negdje predaleko i u kutu. Predvidjela sam to i zato kod sebe imam svoje kartice s tekstom. Zašto ti uređaji ne mogu biti direktno ispred govornika?”, našalila se Mariah te dodala: “Baš sam gledala govor koji je održala Reese Witherspoon i nemam riječi, to je fantastično.” Reese Witherspoon nije bila ni prisutna na događaju, no svima je bilo jasno da Mariah u tom trenutku misli na Jennifer.

Pjevačica u početku nije bila ni svjesna svoje pogreške pa je nastavila govoriti u šaljivom tonu. U trenutku kad je krivo izgovorila ime, u dvorani je zavladao muk. Zatim je Mariah rekla: “Ma dobro Jennifer, znate na što sam mislila.”

