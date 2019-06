OVO MORATE POSLUŠATI! Arnold Schwarzenegger snimio rap pjesmu u kojoj otkriva detalje iz svog života

Zvijezda ‘Terminatora’ snimila je svoju prvu rap pjesmu

Glumačka legenda Arnold Schwarzenegger, koji se proslavio ulogama u akcijskim filmovima, bacio se u glazbene vode. Austrijski glumac je u suradnji s glazbenikom Andreasom Gabalierom snimio pjesmu “Pump it Up (The Motivation Song)”. Stihove, koje je sam napisao, otkrivaju detalje iz njegovog života, od titule na natjecanju Mister Universum pa do glume u filmovima “Conan” i “Terminator”.

Schwarzenegger u pjesmi izgovara svoje poznate rečenice “Hasta la vista Baby” i “I’ll Be Back”.

