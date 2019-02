OVO JE PITANJE TRENUTNO JEDNO OD GORUĆIH ZA ENGLEZE: Ima veze s kraljevskom bebom, a mediji ne prestaju pisati o tome

Iako se Kensingtonska palača još nije oglasila po tom pitanju, mediji su se već uvelike raspisali

Još se ne zna hoće li princ Harry i njegova supruga Meghan Markle dobiti dječaka ili djevojčicu, no sigurno je da će njihovo zajedničko dijete biti miješanoga genetskog nasljeđa. S obzirom na to da je princ Harry kraljevske krvi, njihova kći ili sin odrastat će u Engleskoj u kraljevskoj obitelji. No gdje je tu Meghanino američko nasljeđe, zanima portal E!, koji pretpostavlja da će odgovor izaći na vidjelo pošto zajednički potomak stasa u školarca.

Spekulacije

I dok Kensingtonska palača tek treba objaviti službeni komentar o tom pitanju, po pisanju američkog tabloida Harryjevo i Meghanino dijete moglo bi pohađati britansku školu s američkim nastavnim planom i programom. Po izvoru na koji se poziva E!, par “vjerojatno želi nešto drukčiju edukaciju za svoje dijete” nego što je uobičajeno u kraljevskoj obitelji, a Meghan vjerojatno “želi da njezino dijete bude u potpunosti svjesno svojega američkog nasljeđa”.

“The Sunday Times” čak spekulira o točno određenoj školi”. Po pisanju lista, dizajnerica Misha Nonoo, koja je upoznala Harryja s Meghan, pohađala je međunarodnu školu ACS Egham International u Surreyu. Škola je dovoljno blizu Froggmore Cottagea, doma u kojemu par planira podizati svojeg potomka, pa bi to mogla biti jedna od opcija, piše list.

Od ostalih škola koje nude američki nastavni plan i program, blizu je i Američka škola u Londonu, što bi budućem kraljevskom potomku omogućilo da ne bude daleko od kraljevskih događanja u Kensingtonskoj palači, ako se Harry i Meghan onamo odluče vratiti.

Par trenutačno živi u Nottingham Cottageu blizu Kensingtonske palače, no njihov novi dom bit će u Windsoru.

