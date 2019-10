OVO JE NAJBOLJI TRENUTAK SHOWA ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Hrabri natjecatelj učinio ono što se još nitko nije usudio

Špiček je u Luku puhnuo višak šećera, a on je u tom trenutku sve iznenadio i uzvratio strogom chefu istom mjerom

Popularni kulinarski show “Tri, dva, jedan – kuhaj!” često nasmije gledatelje do suza, a ovaj video nikad neće to prestati činiti! Riječ je o videu iz treće sezone kojem je natjecatelj Luka Dančulović smogao hrabrosti i postao prvi kandidat koji se suprotstavio strogom, ali simpatičnom Tomislavu Špičeku. Da, to zvuči prilično strašno, no nakon prvobitnog šoka, Špiček je i sam morao priznati da je Lukin potez bio veoma smiješan! A što se dogodilo?

Zavladao je muk

Špiček je prigovorio Luki i njegovoj partnerici Doris Vlah da su na desert stavili previše šećera u prahu. Kako bi mu to i dokazao, Špiček je u Luku puhnuo višak šećera, a on je u tom trenutku sve iznenadio i uzvratio strogom chefu istom mjerom! Svi su umuknuli i u strahu pratili što će se sljedeće dogoditi, a kako je Špiček reagirao, pogledajte u videu koji je u jednom danu pregledan više od pola milijuna i postao najgledaniji video showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!”

A kakve avanture čekaju kandidate ove, sedme sezone i koliko će žiri, koji čine Špiček, Ivan Pažanin i Željka Klemenčić, biti strog, gledajte uskoro na RTL-u!