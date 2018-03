Neke zvijezde nastupaju čak i kada su jako bolesne, sve u nadi da neće razočarati fanove.

Zvijezde ponekad moraju birati hoće li odraditi nastupe bolesne ili otkazati i razočarati tisuće fanove. Neke od njih riskiraju i daju sve od sebe kako ne bi iznevjerile fanove, no to im se ponekad obije o glavu. U videu je okupljeno 10 zvijezda koje su se toliko predale svojoj publici da su se onesvijestile usred nastupa. Kako to izgleda, provjerite u video kompilaciji: