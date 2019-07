OVE SKLADBE I ALBUMI OBILJEŽILI SU PRVU POLOVICU 2019: Grašo najpopularniji u eteru, Zoran Predin najprodavaniji

Grašin hit ‘Voli me’, ujedno i naslovna pjesma iz RTL-ove serije ‘Pogrešan čovjek’, najpopularnija je pjesma u radijskom eteru u prvoj polovici 2019.

Hrvatska diskografska udruga objavila je domaće i strane top liste radijskog emitiranja te prodaje albuma u prvoj polovici 2019. godine. Među domaćim izvođačima, najveći uspjeh u eteru zabilježili su Petar Grašo, Mia Dimšić i Nina Badrić, dok su najprodavaniji Zoran Predin, Crvena jabuka i Parni valjak.

Polugodišnja lista emitiranja u 2019. godini

Među domaćim singlovima na listi emitiranja, broj 1 zauzeo je Petar Grašo s pjesmom “Voli me” koju izdaje diskografska kuća Tonika. Riječ je o naslovnoj pjesmi iz RTL-ove serije “Pogrešan čovjek”. Autorica teksta je Vjekoslava Huljić, dok iza glazbe i aranžmana stoji Tonči Huljić. U aranžmanu su sudjelovali i sam Petar Grašo te Leo Škaro, a pjesmi je prilikom izlaska pridružen i videospot za koji je zaslužan redatelj Vojan Koceić. “Voli me” je najemitiranija pjesma u prvih 6 mjeseci.

Na drugome mjestu domaće liste emitiranja smjestila se mlada Mia Dimšić koja nezaustavljivo kroči glazbenom scenom i niže uspjehe. Pjesmom “Ovaj grad” u izdanju Croatia Recordsa Mia je uspješno ušla u 2019. godinu te ujedno najavila izlazak svojeg novog albuma. Treću poziciju među najemitiranijima zaslužila je Nina Badrić, diva koja je ujedno u 2018. godini ponijela titulu ženskog izvođača godine. Njezina pjesma “Rekao si” u izdanju Aquarius Recordsa izašla je krajem prošle godine i već tada rezervirala golemu pažnju slušatelja.

Među stranim je izdanjima u domaćem radijskom eteru najpopularnija pjesma “Giant” u izvedbi Calvina Harrisa & Rag’n’bone Mana, koja je bez iznimke, prema broju emitiranja, zaslužila biti na prvome mjestu polugodišnje liste emitiranja. Na drugoj poziciji nalazi se singl “Nothing Breaks Like A Heart” koji izvode Mark Ronson i Miley Cyrus. Ava Max zauzela je treće mjesto liste stranih singlova i to s pjesmom “Sweet But Psycho”.

Polugodišnja lista prodaje albuma u 2019. godini

Na domaćoj listi prodaje albuma, na prvome se mjestu našlo zanimljivo diskografsko ostvarenje. Riječ je o albumu Zorana Predina te Damira Kukuruzovića i Django Groupa pod nazivom “Zoran pjeva Arsena”. Ovo izdanje Croatia Recordsa predstavlja dvanaest pjesama Arsena Dedića koje je Zoran Predin odabrao povodom 40. godišnjice svojeg glazbenog djelovanja. Arsenove pjesme odlučio je snimiti u gypsy swing aranžmanima u izvedbi Damira Kukuruzovića i njegovog benda. Na albumu se nalaze ponajveći hitovi Arsenovog opusa, poput pjesama “Kuća pored mora”, “Moderato Cantabile”, “Pamtim samo sretne dane”, ali i ostale, manje poznate poput “Ni ti, ni ja”, ili “Imenom sam tvojim zvao”.

Drugu poziciju među najprodavanijima zauzela je Crvena jabuka s popularnim izdanjem “Nocturno”, objavljenim prošle godine. Na trećem ih mjestu slijedi još jedan regionalno poznati rock bend, Parni valjak, koji se s novim izdanjem “Vrijeme” plasirao među najprodavanije u prvoj polovici godine.

Na stranoj listi prodaje, prvo je mjesto pripalo Željku Joksimoviću s istoimenim albumom (“Željko Joksimović”), čiju prodaju u Hrvatskoj zastupa diskografska kuća Hit Records. Na broju 2 slijedi ga soundtrack kompilacija u izvedbi Lady Gage i Bradleya Coopera pod nazivom “A Star Is Born”, dok je na trećemu mjestu zabilježen također značajan uspjeh. Riječ je, naime, o novom albumu Brucea Springsteena, “Western Stars”, koji je izašao u lipnju ove godine te se u manje od mjesec dana plasirao u TOP 3 najprodavanijih stranih izdanja.

