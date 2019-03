OVE RIJEČI PROGANJAT ĆE NJEGOVE NAJMILIJE: Prije tri godine Keith Flint izgovorio je nešto doista sablasno

Frontman grupe ‘Prodigy’, Keith Flint, u intervjuu prije tri godine rekao je da si planira oduzeti život

Nakon što je danas objavljeno da je Keith Flint, frontmen grupe “Prodigy”, navodno počinio samoubojstvo u svom domu u dobi od 49 godina, Daily Mail piše kako je Flint u intervjuu prije tri godine rekao da si planira oduzeti život.

“Uvijek sam smatrao da ću se ubiti kada budem gotov. Kunem se Bogom da to nije samoubojstvo – to je definitivno pozitivna stvar. Onog trenutka kad počnem sr*ti u krevetu, vidjet ćete me ispred autobusa”, rekao je Flint u intervjuu za magazin FHM 2015. godine.

Također je rekao: “Ne bojim se tko sam; Samo se želim osvrnuti unazad i znati da sam živio ono što smatram ispunjenim životom. To je sve. Sretni dani.’

Howlett tvrdi da si je oduzeo život

Policija je danas ujutro pronašla Flinta u nesvjesnom stanju. Bolničari su ga pokušali oživjeti, međutim proglašen je mrtvim na mjestu događaja.

Član benda Liam Howlett napisao je na Instagramu grupe: “Vijest je istinita, ne mogu vjerovati da to govorim, ali naš brat Keith oduzeo si je život tijekom vikenda. Šokiran sam, jeb*no ljut, zbunjen i slomljenog srca… r.i.p. brate.”

Susjedi su ga viđali kako jaše konja, trči i biciklira

Čini se da je Flintova supruga Mayumi Kai, DJ-ca za koju je Flint tvrdio da je zaslužna što ga je spasila iz svijeta droge, u vrijeme smrti bila u Japanu, gdje od Nove godine ima nastupe u Tokiju.

Susjedi Flitova doma u Essexu ispričali su da su ga često viđali kako jaše konja oko sela, trči ili se vozi biciklom. Jane Addison, koja živi u blizini i svakodnevno hoda svoje pse po stazi pored njegova posjeda, sjeća se Flinta kao velikog prijatelja životinja. Rekla je da imao oko osam pasa i puno ptica, kanarinaca.