OVAKO ŽANAMARI IZGLEDA U ‘SKORO KUĆNOM IZDANJU’: ‘Nisam ni piercing stavila, a i hlače mi spadaju!’

*Ne klepeći nanulama 🙈😎 👉🏼Ovo sam ja trebala fotkati Makija i nisam znala namjestit postavke na Canonu, pa ih je on morao riješit po meni 😂💪🏼 Pa evo jedna u skoro pa kućnom izdanju 😋kad me Maki ulovi nespremnu. U šlapicama, nisam ni belly piercing stavila bez čega inače ne izlazim! Čak mi i hlače spadajuuu!!! Naočale sam ukrala Makiju. 😎#nomakeup #nojewellery #sliders #papuce #ootd #casual #athome #style #bluejeans #whitetop

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on May 3, 2018 at 3:18am PDT