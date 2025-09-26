Ovako se slavi kada Kerum organizira party: Željko zaplesao, a torti s janjetinom dugo će se pričati

Bivši splitski gradonačelnik i političar Željko Kerum u četvrtak je proslavio 65. rođendan u veselom društvu obitelji i prijatelja. Na društvenim mrežama podijelio je snimku slavlja, na kojoj se može vidjeti bend kako mu pjeva popularnu pjesmu "Poslednji boem", dok on, vidno raspoložen, pleše i uživa u trenutku.

''Dragi prijatelji, hvala svima na čestitkama! Zdravi i veseli bili!", kratko je napisao.

Najviše pažnje privukla je neobična rođendanska torta s brojem 65, ukrašena mladim lukom i janjcem na ražnju. Kreacija je djelo slastičarnice u vlasništvu Saše Horvata, brata njegove supruge Fani.

Dugogodišnja ljubavna priča

Podsjećamo, Željko Kerum svoju je sadašnju suprugu Fani upoznao još 2004. godine, no njihova se veza godinama odvijala daleko od očiju javnosti. Tek 2009. godine priznali su vezu.

U tom trenutku Fani je već bila trudna s njihovim prvim djetetom, sinom Franom. Par je kasnije dobio još dvoje djece -sina Zvonimira i kćer Eleonoru.

Danas ovaj par vodi skladan obiteljski život u luksuznoj vili na splitskim Mejama. Iako ih se povremeno može vidjeti zajedno na političkim događanjima, detalje svog odnosa i dalje ljubomorno čuvaju – Fani se rijetko pojavljuje u javnosti i ne voli medijsku pažnju.

Iz prvog braka s Ankicom Lalin, Kerum ima dvoje odrasle djece: kćer Nevu (35) i sina Joška (34). Fani se u međuvremenu posvetila akademskoj karijeri i nedavno je obranila doktorsku disertaciju, na što je Željko javno izrazio ponos.

