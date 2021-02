OVAKO JE MNOGIMA OMILJENI LOVAC IZ ‘POTJERE’ IZGLEDAO PRIJE 10 GODINA: ‘Portret psihopata iz mladosti’

Krešimir je na Instagramu pokazao svoju fotografiju s putovnice nastalu prije 10 godina

Krešimir Sučević Međeral na Instagramu je pokazao kako je izgledao prije 10 godina.

“Portret psihopata u mladosti ovdje je zato što je to bila moja slika u putovnici od 2011. do 2019., uključujući dakle i putovanje koje sam ovdje opisivao. Ovo je lice koje su gledali svi carinici od Tovarnika do Auckland International Airporta, pakistanski policajci po kontrolnim točkama, kineski zaštitari po kolodvorima, diplomatsko osoblje po veleposlanstvima… Stvarno mi je čudno kako su me pustili da toliko landram po svijetu s ovim”, napisao je, između ostalog, uz fotografiju.

Krešimir u posljednje vrijeme sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli fotografije i doživljaje sa svog desetomjesečnog putovanja od Hrvatske do Novog Zelanda na koje se zaputio u proljeće 2015. godine. Proputovao je više od 16 zemalja.

“Bilo je to putovanje na kojem sam prilično upoznao sebe i svoje mogućnosti, ali i na kojem sam naučio mnogo toga o kulturama kroz koje sam prolazio. Bilo je puno frustracija, osobito u Kini i Indoneziji, dvjema državama koje su me iscijedile, ali bilo je i predivnih događaja, spontane ljudske dobrote, krasne prirode, neobičnih specijaliteta… U punom smislu riječi, putovanje života. Teško da ću ikada biti u prilici ponoviti nešto slično, u takvom opsegu. Ipak, sretan sam jer sam ostvario ono o čemu mnogi samo sanjaju”, rekao je Međeral 2019. za Jutarnji list.