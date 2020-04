OVAKO JE LUCIJA LUGOMER IZGLEDALA PRIJE 10 GODINA: ‘Pola izbrijane glave, tetovaža jedna pa druga, piercing na nosu…’

View this post on Instagram

Gdje mi je sada onaj #10yearchallenge ? 😃 Lucija. Cura koja je obozavala crtati, svirati klavir, nositi starke, izlaziti van sa svojim curkama. Sve sto vole mladi kako bi nasi rekli.😃 Vise od svega obozavala je proucavati sminku ali nikada nije imala novaca za upisati neki tecaj te joj je sinkronizirano plivanje bilo zivot. Skola i ne bas. Takodjer, voljela je svom tati raditi probleme. 🙈 Jedan dan se pojavila doma s pol izbrijane glave, tetovaza jedna pa druga, piercing na nosu bez suglasnosti roditelja i sve to poskrivecki…sve je to ‘bila’ Lucija. Lucija je takodjer bila izrazito nesigurna, trazila je svoj identitet po cijelom tom putu ali ono sto joj nikada nebi zamjerila jest pogled na zivot. Ona je bila drama queen svoje vrste ali i dalje uvijek nasmijana, raspolozena i zainteresirana! Ma nije bilo te zurke za koju nije bila spremna, samo da se ide i samo da se vidi i dozivi! Ok, ok, ovo sa zurkama i dan danas je tako – vi koji me znate znam da sada kimate glavom.🙆🏻‍♀️🤣 Uz to dodaj loseg decka pored nje, pokojeg spasenog psa sa ceste i VOILA! Eto vam Lucije! Voljela bi od sveg srca kada bi mogla tu istu Luciju zagrliti toliko jako i na toliko dugo dok god sve rane nebi nestale. I je, u pravu su ljudi kada vele da ‘’bez onoga staroga ti nikada nebi bio sadasnji ti’’ jer bez obzira na to sto vise nemam piercing u nosu – rupica je i dalje tu. Bez obzira sto vise ne idem na sinkro plivanje – najslobodnijom se osjecam u vodi. Bez obzira sto vise ne nosim starke – one su i dalje u mom ormaru. Bez obzira sto danas imam pune ladice sminke i dalje se nisam zaboravila igrati. Bez obzira na pokoji slom zivaca tog istog tate on mi je sada nesumnjivo najbolji prijatelj. Danas je Lucija majka, zena i prijateljica koja i dalje radi najbolje sto zna. Vodi firmu, radi, stvara, pomaze, slusa, voli, obavlja, i ono najbitnije UCI! I nadam se da nikada nece zaboraviti tu najbitniju stavku u zivotu a to je da je zivot sacinjen od cijelozivotnog ucenja koje ukljucuje i pohvalu i prastanje – ponekad cak i to dvoje istovremeno. Jer jedino je to ona prava konstanta! ♥️ Pohvali kada osjetis i oprosti kada je to jedini nacin. Ali ono, bez razmisljanja.